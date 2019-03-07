比特幣納入外匯存底？　楊金龍：5年內機率是0



▲央行總裁楊金龍。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／台北報導

中央銀行昨日公布2月外匯存底，已經連續四個月續創歷史新高，而今（7）日上午立法院財委有立委詢問央行總裁楊金龍，外匯存底的幣別比重以及數位貨幣是否會納入？楊金龍表示，5年內機率是0，目前外匯存底以美元最多超過6成以上，歐元約占5成，英鎊也有但比例不高，人民幣則在5%以下，日圓則幾乎非常少。

央行昨日公布今年2月底我國外匯存底達4639.35億美元，續創新高，也是連續4個月成長，立委羅明才詢問外匯存底的幣別比重，楊金龍表示，以美元最多超過6成以上，歐元約占5成，英鎊也有但比例不高，人民幣則在5%以下，日圓則幾乎非常少。

近期因為英國脫歐問題，英鎊近來貶值很多，距離3月底英國脫歐期限只剩3周，立委也關切英鎊走勢。對此，楊金龍說明，英鎊從1.5跌到1.2多貶很多，目前稍回升到1.3左右，未來走勢要看脫歐情況。「一般猜測大多是會硬脫歐，對英鎊不利，若是軟脫歐或留在關稅聯盟，對英鎊是有利的，英鎊就會漲。」

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▲我國中央銀行未來五年不會將比特幣納入外匯存底。（示意圖／資料照）

對於未來是否會將數位貨幣比特幣納入外匯存底？對此，楊金龍說：「5年之內機率是零。」楊金龍指出，從2013年央行就提到虛擬通路發展，也對投資人不斷示警，數位貨幣價格變動大，又有很多詐騙行為及案件。他說，目前數位貨幣特別是比特幣，因之前的泡沫化現象，現在已沒有這麼受矚目。

至於未來10、20年有沒有可能發行大中華貨幣？楊金龍認為：「5年之內大中華貨幣都不會出現。」