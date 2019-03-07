若美中貿易協議達成　4種美農產品將有望受惠

▲去年巴西超越美國成為中國大陸主要黃豆來源國。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

美國總統川普表示，他已要求北京當局立即取消對美國進口農產品的關稅，這對美國農民來說可說是一大福音。彭博報導，若雙發順利達成協議，有4種美國農產品將有望從中受惠。

若中國大陸取消對美國農產品課徵關稅，明顯將受到影響的將是巴西及阿根廷，它們是貿易戰中最大的贏家之一，因為它們取代了美國成為中國大陸最大的黃豆來源國，隨著美中貿易衝突愈演愈烈，加拿大的油菜籽、小麥，澳洲的牛肉、棉花，對中國出口量都有所成長。

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南京農業大學國際食品與農業經濟研究中心教授鐘甫寧表示，農產品是中國大陸協助與美國貿易的少數選擇之一，「我們必須進口更多美國農產品，同時犧牲其他市場。」傳中國大陸在談判過程中提出每年將增購價值300億美元的美國農產品，若雙方協議達成，4種美國農產品將有望受益，不過他國的銷售額則可能會有所下滑。

黃豆

美中貿易戰迄今為止影響最大的即是黃豆供應商。去年中國大陸共進口約8800萬噸黃豆，價值約380億美元，而巴西則超越美國成為中國大陸主要黃豆來源國。荷蘭合作銀行集團（Rabobank International）預估，若協議達成，美國黃豆在中國大陸的市占將輕易地從2017年的34%增長至50%，相當於200億美元至250億美元的購買量，美國黃豆價格將隨之上揚。

穀物

除了黃豆外，包括玉米、小麥及高粱等穀物食品也出現在中國大陸的購物車中。

美國2016年向世界貿易組織（WTO）指控中國大陸對小麥、稻米和玉米等農產品補貼價格過度，最充WTO判美方勝訴。美國持續要求中國大陸增加穀物進口，包括總量達720萬噸的玉米及964萬噸的小麥。荷蘭合作銀行表示，若中國大陸承諾增購美國穀物，其規模將在3年內擴增至3000萬噸。

肉類

去年巴西取代美國成為中國大陸肉類產品的最大供給國，其肉類銷量比2017年增長了近50%，美國的肉品出貨量則下滑了大約相同的數量，與此同時，澳洲及阿根廷的銷售額也大幅增加。據商品經紀公司福四通國際（INTL FCStone）首席商品經濟學家Arlan Suderman的說法，肉類也可能是美中貿易協議中的關鍵因素，美國的牛肉、家禽、羊肉及魚類供應商將有望受惠。

棉花

中國大陸有機會進口大量美國棉花，以供應其蓬勃發展的紡織業。儘管中國大陸對美國棉花祭出25%的報復性關稅，但去年美國對中國大陸出口的棉花總值仍達11億美元，年增3.1%。與此同時，澳洲隊中國大陸的棉花出口則年增80%，巴西更暴增2倍，由此處便可看出中國大陸棉花的需求之大。

巴西農業聯合會行政總裁Marcos Jank認為，美中貿易戰改變了貿易體系的型態，未來「地緣政治將成為貿易流動的決定性因素」。