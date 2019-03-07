4大外銀現金回饋卡一張表大車拼！　國內刷回饋最高2%

▲ 4大外商銀行現金回饋信用卡大比拚。（圖／記者戴瑞瑤製表）

記者戴瑞瑤／台北報導

現金回饋信用卡近年在國內已成為趨勢，對於消費者來說「刷越多省越多」，超過8成以上台灣消費者擁有1張現金回饋信用卡。外商銀行看好台灣消費者對現金回饋的熱愛，紛紛推出現金回饋信用卡搶市，《ETtoday新聞雲》特別統整4大外銀的現金回饋卡，若選對通路，國內消費最高可以有2%回饋。

根據花旗銀行公布的調查，針對600名介於25歲至55歲、擁有信用卡使用經驗的一般消費者進行問卷調查，高達85.7%的消費者持有現金回饋信用卡，而持有紅利回饋卡佔67.5%，其他類型信用卡則佔37.5%；現金回饋信用卡也是消費者最常使用的信用卡，使用率達72.7%，足見現金回饋卡廣受台灣消費者歡迎。

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為搶攻台灣的現金回饋信用卡市場，4大外商銀行積極發現金回饋卡搶市，包括滙豐現金回饋御璽卡、星展炫晶卡、花旗現金回饋PLUS卡、渣打現金回饋御璽卡。

根據《ETtoday新聞雲》比較，4家外銀的現金回饋卡，國內消費幾乎都可以有1%以上現金回饋，以渣打銀行1.88%最高，而花旗現金回饋PLUS卡則是採全台餐廳、量販超市、加油站三大通路，不限品牌每月前2萬元一般消費額外加碼1.5%回饋，等於民眾在三大通路當月消費前2萬元可以有2%回饋。

但消費者使用現金回饋卡時，可要特別留意現金回饋的上限，花旗、渣打採無上限，刷越多回饋金額越高，而滙豐則是國內外消費各3萬元以內，星展則是針對加碼部分上限每月500元。

4家外銀也都推出新戶首刷禮，渣打、滙豐、星展限3月31日前的新戶申辦才有首刷禮，而花旗則是5月31日前新戶申辦卡友，首年更可再享每月前1萬元的1%新戶禮遇，相當於一般消費(含悠遊自動加值)享1.5%、三大通路享3%回饋。

此外，根據銀行局統計，截至1月底，4大外商銀行信用卡流通卡數以花旗銀行289.8萬張最多，其次是滙豐銀行61.4萬張、星展銀行54.1萬張、渣打銀行35萬張。

1月份發卡數也是花旗銀行奪冠，1月發卡數1.8萬張，其次是滙豐銀行1.48萬張、渣打銀行9536張、星展銀行9418張。