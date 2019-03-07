虐童處死刑！蔡清祥：無預期虐死兒童與殺童　刑責不同

▲法務部長蔡清祥，說明虐童致死與故意殺童的差異。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

對於外界質疑，虐童致死者應該要等同殺人罪，最重可判處死刑？法務部長蔡清祥7日表示，虐童雖有故意，但並非預期發生死亡結果，刑度當然跟一開始就有故意殺害兒童的刑度不同。

蔡清祥6日赴立法院司法及法制委員會備詢，在說明刑法第286條修正案時，立委林奕華詢問，社會認為刑度過低無法嚇阻家暴虐動，對於犯罪矯治矯治失望，法務部提出的最高刑期是無期徒刑不得假釋，但立委提案中要加入死刑，因此詢問蔡清祥對此之態度。

蔡清祥當時回應，刑法286條是加重結果，一開始有殺人故意，本來就可以用殺人罪，最重到死刑；但兒童凌虐致死沒有殺人故意，「故意只有凌虐，沒有故意殺人」，他只是虐童的行為後來加重。

而蔡清祥7日針對此議題出面說明，他一開始強調，虐童案件是人神共憤，應予嚴懲。「但是虐童致死，跟直接的殺童，這個是不同的刑責。所謂虐童致死是行為人對於虐童有故意，但是對於致死沒有故意，只是發生了死亡的結果，我們稱為『加重結果犯』，因此刑度當然跟一開始就有殺童的故意、殺人罪，的刑度是不同的。」

另外蔡清祥也補充，目前刑法殺人罪的刑度是死刑、無期徒刑與10年以上有期徒刑；而法務部針對虐童致死的刑法第286條修正案，提出的刑度為無期徒刑與10年以上有期徒刑。

