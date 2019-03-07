友達校園徵才招千人　鎖定AI、大數據分析

▲友達啟動校園徵才，招募千名菁英。（圖／友達提供）

記者姚惠茹／台北報導

友達（2409）今天（7日）宣布，今年將招募1000名優質人才，除了鎖定具備理工背景的應屆畢業生，更強力募集軟硬體整合、大數據分析及AI人工智慧跨域人才，藉此強化友達在價值轉型、技術創新、智慧製造的成長動能。

友達將在3月9日至3月23日從台大展開11所大學的校園徵才活動，招募電子電機、光電、通訊、機械、化學、材料、物理、統計及數學等領域的應屆畢業生，直接在校園徵才開放現場面試，由主管與學生進行一對一面談，表現優異者將當場錄取。

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友達光電永續長古秀華表示，友達將面板應用進一步延伸到交通、商業、醫療等應用場域，希望藉由軟體及韌體的系統整合人才，發展智慧家庭、智慧零售、車聯網等整合解決方案，驅動更多軟硬整合的創新與服務模式。

其實在人才培訓，友達2017年起成立GOLF （Gap of Learning & Field）學用接軌聯盟，針對優秀在校生提供線上課程及企業實習，在導師制一對一的帶領下，讓學生了解企業內部實務運作，並開放全台唯一的液晶面板實習工廠，學生不僅可以近距離觀看設備機台構造，還能進入無塵室了解面板製作過程，縮短學用落差情況，提早與產業接軌。



同時，友達針對內部人才培育設立友達大學，依據員工不同的核心專長及職務，2018年起成立未來學院以AI、5G、物聯網等前瞻趨勢科技為主軸，除了安排系列講座進行深度剖析，也設計「微學堂」線上影音課程，幫助員工提升自我。