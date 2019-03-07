王品集團通過配發現金股利4.5元　殖利率逾5%

▲王品集團108年在兩岸仍將分別創設1至2個新品牌，擴增營運規模，期盼達到營收、獲利同步增長。（圖／王品提供）

記者林淑慧／台北報導

王品集團今（7）日召開董事會，會中通過2018年財務報告，集團合併營收新台幣162.8億元，每股稅後盈餘(EPS)4.52元，並通過每股配發現金利4.5元，配息率為99.56%，若依7日收盤股價81.4元計算，殖利率為5.53%。

王品集團表示，受惠店數增加、持續聚焦「新品牌發展」、「多品牌持續優化」與「增長品牌加速展店」，集團合併營收新台幣162.8億元，較106年的158.1億元，增收4.7億元，終結連三年下滑，反轉向上，年增3.0%。

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展望後市，王品集團108年在兩岸仍將分別創設1至2個新品牌，擴增營運規模，期盼達到營收、獲利同步增長。堅守「穩健經營」及「持續增長」，持續落實三大營收成長主軸：一、新品牌開展、二、既有核心能力延展、三、既有品牌創新營運模式。

王品集團表示，研究機構資料顯示，今年處於景氣循環末升段，全球經濟緊俏，悲觀程度是七年來最糟，影響消費意願，面對餐飲市場激烈競爭、商圈快速移轉，餐飲業積極展店同時，不斷進行門店調整已為餐飲產業常態，王品集團持續以滾動式管理，強調敏捷因應市場變化，細膩佈局，達到最佳資源配置。