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亞太區第一台！DHL在台發表最新運務自行車　4月起竹科上路

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▲DHL亞太區第一台Cubicycle運務自行車，裝載可移動貨櫃，為取送件提供更靈活彈性的選擇。（圖／DHL提供）

▲DHL亞太區第一台Cubicycle運務自行車，裝載可移動貨櫃，為取送件提供更靈活彈性的選擇。（圖／DHL提供）

記者林淑慧／台北報導

台灣號稱自行車王國，國際快遞業者DHL今（7）日宣布，在台灣引進亞太區第一台Cubicycle運務自行車，4月起將在新竹科學園區上路；加上去年使用低碳排放的汽機車隊，預估每年可減少五成碳排放，成為綠色物流的代表性業者。

DHL國際快遞台灣總經理黃湧君表示，德國郵政DPDHL集團在歐洲用自行車送件已行之有年，而台灣被譽為「自行車王國」，有完整的產業鏈及產業聚落，各城市也積極營造自行車友善環境，因此認為台灣是試行Cubicycle 運務自行車的理想地點。

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Cubicycle運務自行車裝載客製化的可移動式防水貨櫃，最多可裝載125公斤的貨件，貨櫃車門設有自動上鎖功能，保護貨件安全。附帶的兩顆電池，可在腳踏行進時啟動250瓦特的電力輔助，每日可運送的里程數約為50公里。

另外，為了實踐「綠色物流」，DHL國際快遞在台灣積極的從車隊優化著手。繼去年宣布開始使用低碳排放的電動機車Gogoro後，目前車隊中還有中華汽車e-VERYCA電動車、TOYOTA Hino 6.5噸油電混合車，與車隊尚未綠化前相比，每年預估可減少50%的碳排放。

DHL為德國郵政DHL集團旗下子公司，該集團2017年營收超過600億歐元。為呼應DHL母集團德國郵政DPDHL的2050零碳排放目標，Cubicycle運務自行車將於2019年4月起正式加入DHL國際快遞台灣運務作業。

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關鍵字：物流,DHL,碳排放

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