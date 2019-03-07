女性上班族要小心！　職場上最容易被這3種人性騷擾

▲調查顯示，過去一年女性受僱者在工作場所曾遭受性騷擾的比例占4.6%。（示意圖／視覺中國CFP）

記者紀佳妘／台北報導

勞動部最新公布2018年「僱用管理及工作場所就業平等概況調查」，有4.6%女性受僱者最近一年在工作場所曾遭受性騷擾，被性騷擾的對象又以同事、客戶及上司占最多數。

勞動部統計處去年9月分別以「事業單位」及「受僱者」為調查對象，辦理

「僱用管理就業平等概況調查」、「工作場所就業平等概況調查」，分別回收

有效樣本事業單位 3159份、受僱者4510份，其中女性3302份、男性1208份，以了解《性別工作平等法》實施情形及受僱者在職場就業平等實際情況。

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調查顯示，去年員工規模30人以上的事業單位，有8成6已經訂定「性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法」，比起2002年實施《性別工作平等法》足足提高50.7%，有逐漸上升的態勢。

調查也發現，女性受僱者最近一年在工作場所有遭受性騷擾占4.6%，高於男性的0.6%，其中女性遭受性騷擾的加害者，又以「同事」或「客戶」較高，分別占2.3%、1.8%，其次為「上司」占0.6%。不過女性有提出性騷擾申訴占1.2%，申訴後大部分有改善；未提出申訴占3.3%，主要原因為「當開玩笑，不予理會」占 2.2%。

至於就業歧視部分，最近一年受僱者在職場上遭受就業歧視情形，兩性均以「年齡」的因素居多，男女性分別占5.5%、6.5%，再者是「階級」，男女性分

別占3.4%、2.7%，最後是男性為「思想」占 2.2%、女性為「語言」、「容貌」各占2.0%。