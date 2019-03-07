女力崛起！　台灣離岸風電女性比例遠高於歐洲

▲ CIP 台灣團隊女性成員，後排左起：檔案經理闕萬玲、政府許可暨同意函部門經理游佳琪、開發經理劉兆歡、開發長許乃文；前排左起：計劃專員Jane He、辦公室經理何韻慈、財務管理專員吳萍萍、環安衛助理陳柔諭、計畫管理專員陳思帆，以及行政助理張雅玲。

財經中心／綜合報導

明天是38國際婦女節，是為了慶祝女性在政治、經濟和社會中的貢獻而生的節日。到了現今，包含向來由男性主導的能源產業、工程產業與離岸風電界，女性的參與率也大大提高。而且在台灣，從事離岸風電開發的女性比例，還遠高於歐洲。

CIP台灣區計畫總監許乃文，畢業於心理系，曾一心想成為兒童臨床心理學家。後來進入丹麥駐台代表處，多年來致力推動台灣與丹麥間的綠能養豬、再生能源、兒童環境教育、水資源科技等項目，並獲選為丹麥外交部的風能產業推動代表。之後被延攬入CIP，身兼CIP彰芳暨西島離岸風場的開發長。許乃文在職涯中一直秉持著「愛台灣就是要全身投入」信念，希望透過自身的分享，為台灣年輕女性帶來就業選擇的不同想法。

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而CIP的技術總監瑪雅，原本服務於石油與天然氣企業，縱使她以頂尖的成績畢業，剛踏入職場時仍得與男同事一樣穿著工作服爬進髒污的油管裡進行檢修作業。之後她進入歐洲離岸風電產業，但女性仍是業界中的少數，她便立志要努力啟發並提拔更多年輕的女孩。當瑪雅來到台灣後，她很驚喜的發現在職場上接觸到的女性，遠多於歐洲，特別是從事離岸風電開發的女性管理階層，比例也明顯高於歐洲。

▼ CIP台灣區計畫開發長許乃文 （左）以及技術總監瑪雅 （右）。



其實，年輕女力可謂CIP台灣團隊的靈魂。開發經理劉兆歡與政府許可暨同意函部門經理游佳琪，大學皆修讀環境工程，理工背景的她們，對解離岸風電的技術上手極快，直接參與、並成就了數個CIP在台灣重大的開發里程碑。CIP的計畫管理專員陳思帆原本任職翻譯工作，在為CIP從事翻譯的過程中受到離岸風電創新、工作節奏明快的特質所吸引。加入CIP後，擔任協調各工程部門進度與溝通的重任。看著女性前輩與其他外國主管並駕齊驅的身影，陳思帆受到相當大的鼓勵。而先前在政府法規部門服務的環安衛助理陳柔諭，到CIP後協助CIP建立起完整的環安衛典範，從辦公環境的安全守則，到工程作業的環安衛規範，滴水不漏。CIP彰化推動辦公室的詹羑律來自彰化田尾，畢業於師大地質系的她，原本來CIP應徵製圖員，但她溫婉堅定又認真獨立的個性，讓CIP當場錄取她成為地方關係專員，除了負責彰化的在地溝通，也身兼公司的藝術設計，元宵節時她為彰化設計了800個小豬風機燈籠，供不應求。

看見台灣年輕女性在台灣的離岸產業佔有一席之地，許乃文和瑪雅認為成長迅速的再生能源產業提供女性更多發揮所長的機會。她們堅持在職場中培育優秀的女性後輩，也堅信女性的力量可以為這個產業代帶來更多元的發展。她們希望能夠讓更多的女性認識離岸風電，也期待未來有更多女性朋友的加入，匯集各個領域的女力，為台灣的離岸風電產業一起並肩努力。