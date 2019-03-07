大同公司售456坪「復北」角地　興富發51億奪標蓋商辦

▲大同旗下公司資產「復興北路角地」由興富發以51億元標下。（圖／仲量聯行提供）

記者陳韋帆／台北報導

大同（2371）子公司旗下尚志資產「復興北路」角地今（7）日公開標售，由興富發（2542）以51億元得標。委託標售的仲量聯行表示，延續上週土城案的熱度，復北土地再次順利脫標，此次標售溢價率約9％，達成尚志活化資產的階段性目標。

該案土地基地面積共456.47坪、坐落於復興北路與長安東路口，位置鄰近捷運南京復興站，附近商場林立，且所有權完整，含獎勵後，容積率近900％；土地區分為商二土地使用強度高，可做各種規劃如商辦、旅館或住宅等。

興富發集團總裁鄭欽天在發下「十年再賺一千億」豪語後，也宣布今年將跨足商場、餐飲，3月4日跨足餐飲第一步的「貝可麗烘焙工坊」開幕後，今日又標下大同子公司復興北路商業區的精華角地。

據了解，此次興富發標下此地金額為51億1千158萬元，拆算單價每坪約1千1百19萬8千元，將規劃27樓高商辦，以當地行情推估，總銷約逾80億元。

目前台北市A辦平均屋齡為18年，其中更有約20萬坪樓地板面積，已達二十五年或以上屋齡，對欲提升辦公空間以打造品牌形象的大企業而言，在屋齡偏中高的大樓中，單是改裝已不足支撐其需求，紛紛改鎖定新商辦大樓。

去年企業搬遷潮中，大多數企業租戶的新舊辦公空坪數其實並無顯著變化，反映出除了擴增商辦單位需求外，更多是企業對新商辦大樓的渴望。

仲量聯行總經理趙正義表示，上週土城土地以高價脫標，今天復北案又再創區域新高，且兩塊土地皆為建商所標入，可見台灣土地交易市場將持續熱絡，同時反映出建商看好大台北地區。

而台北市中心土地素來寸土寸金，位在雙捷運線附近的市中心土地更是燙金地段，極具增值價值，往往都是投資人積極關注的目標。