高通：加快蓋好5G高速公路　努力幫助台灣走出去

▲高通在MWC展場。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

高通今（7）日舉行媒體餐敘，台灣區總裁劉思泰表示，5G已經即將成為真實（Really becoming reality now），高通深耕台灣，會用最快速度把5G高速公路蓋好，讓大家能夠上路，並且會支持台灣公司走出去。

劉思泰表示，高通會盡快的把高度整合（higly intergrated）的5G單晶片（SOC）做出來，預計年尾客戶應該能拿到樣品，明年上半年可以商業化了。

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劉思泰表示，高通很支持台灣在地市場，但同時也很支持台灣走向國外，這也是為什麼高通會把5G實驗室設在台灣，這也是全球唯二的5G實驗室，可以就近支持台灣廠家。

劉思泰表示，高通對於台灣支持的效應雖然很難量化，但卻是很實質的，因為這座設立在新竹的實驗室，讓台灣夥伴廠商一有問題，都能盡快作解決，也會讓台灣的5G生態系快速建構起來。

至於未來和5G相關的殺手級應用會是什麼？劉思泰認為，他相信高通把5G架構做好後，殺手級應用就會慢慢出來了。除了消費應用，工業用也會慢慢發展起來。舉例用AI耕種棉花，灑農藥，提供生產量等等，除了種棉花甚至可以擴大到衣服產業。是要供應給大家解決方案，殺手級應用會很快的跟5G，解決方案一起出現。





