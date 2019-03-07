兩性同工不同酬！　女生月薪平均要加6299元才會追上男生

▲根據調查，逾半數女性上班族認為，台灣職場環境仍存有性別歧視。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

明天就是三八婦女節，不過台灣對於性別「同工不同酬」的現象仍相當普遍，根據人力銀行調查，高達6成3的女性上班族曾遭受同工不同酬的對待，月薪平均要加6299元，才能消除同工不同酬的窘境。

yes123求職網「職場女力與工作性別平權調查」，以台灣職場環境來看，5成8女性上班族覺得「職場性別歧視」嚴重；曾因「女性的性別」而遭遇求職（應徵）歧視的比例，仍然高達60.1%。

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調查也發現，女性上班族最常遇到的岐視情況有10種，包括「被追問婚育計畫」、「被挑剔長相外型、身高體重」、「被追問感情狀況」以及「被要求上班時的打扮或穿著」、「被追問是否請過生理假」。

▲調查顯示，逾6成女性上班族認為，月薪至少要多6299元，才能消除同工不同酬的窘境。（圖／記者張一中攝）

其他遭遇過的應徵歧視，又分別是「因性別，導致應徵職缺受限」、「以體力、力氣不夠為由，求職遭拒」、「因性別，被質疑產（行）業專業度」，以及「被追問性傾向」、「以常加班、夜班，人身安全為由，求職遭拒」。

此外，即便錄取之後，高達63.9%的人透露，曾經遇過與男性同仁「同工不同酬」的狀況，而且這些女性上班族更預估，月薪至少平均要增加6299元，才能消除「同工不同酬」的窘境。

yes123求職網發言人楊宗斌建議，企業主管、老闆指派公務時，應該要屏除性別刻板印象，像是在外派、出差洽商、簽約場合，刻意避開女性同仁，應該給予同等競爭加薪、升遷的機會。女性上班族也能適時展現企圖心，凸顯自我工作態度與能力的優勢。