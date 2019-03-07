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新台幣匯率升或貶　央行進退兩難　

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▲▼ 新台幣,台幣,現金,鈔票,銀行。（圖／路透）
▲央行總裁楊金龍強調，維持新台幣匯率動態穩定是一直以來的立場。（圖／路透）

記者劉姵呈／台北報導

今（7）日的立法院財委會上，中央銀行總裁楊金龍面對多位立委，輪番詢問新台幣匯率升貶帶來的利弊，有立委認為要因應中美貿易戰，讓新台幣貶值；又有立委認為新台幣匯率適度升值，有利海外資金回台投資。其實，新台幣匯率是把「雙面刃」，無論升貶值對於進出口都有相當影響；楊金龍也說：「匯率需由市場供需決定。」

昨日機械公會理事長柯拔希也呼籲央行啟動防禦性貶值，避免機械出口設備受到新台幣匯率波動影響，不過楊金龍說，工具機產業大多是大陸客戶，央行並未偏採弱勢或強勢新台幣匯率政策

為吸引台商資金回台，行政院打算推海外資金匯回專法，外界預估回台資金至少10兆元。楊金龍表示，如果政府推動10兆資金回流，而這些回流的資金也確實投入實質經濟，而不單純炒房、炒股，讓台灣投資能夠增加，經濟成長率攀升到一定程度，民眾就能調高薪資，物價也會上漲，那麼，央行利率也會隨之調升。

請繼續往下閱讀...

但是，楊金龍也說，境外資金大量流入，可能會讓新台幣匯率急速升值，不利金融穩定，但若是有秩序且分散，對新台幣匯率的衝擊就會比較和緩。

央行也曾多次表示，除了順應國際金融情勢外，新台幣匯率是由外匯市場供需決定，但外界卻認為央行毫無作為、不夠鴿派。楊金龍還是強調，除非發現資金不正常大量進出，央行才會做些程度調節，讓市場有秩序維持動態穩定，這也是央行一直以來的立場。

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