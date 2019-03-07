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卓越光纖大股東拆夥　補教名師陳立高價買回持股

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文／鏡周刊

補教名師變身上市公司董事長！農曆年前，台股上市光纖公司卓越成功更換董座，新任董座就是在全台擁有11間補習班的補教名師陳立。本刊調查，3年前打算借殼上市的陳立，與時任卓越光纖董座陳世峰合作入股，但過去半年，因經營理念不合，公司員工還被調查局約談，最後陳立以遠高於市價的代價，買回陳世峰手中2成股權，正式分道揚鑣。

1月28日，台股上市公司卓越成功突然在農曆年前公告，原任董事長陳世峰請辭，改由陳明俊擔任。可能很多人不知道陳明俊是誰，但對許多有升高中或大學小孩的家長來說，可是大有來頭，他正是在全國擁有12間補習班的補教大咖陳立。
陳立在台北、新北、新竹、台中、台南等地有12家直營分校，是補教大咖。

拚企業化　借殼上市

請繼續往下閱讀...

本刊接獲爆料，身為補教名師的陳立，以遠高於市價的代價，買下卓越成功現任董事長陳世峰手中持有的2成股權，並在農曆年前達成協議，由陳立出任董事長。

「過去半年多來，雙方因經營理念不合，公司營運很不平靜，陳世峰一度考慮訴諸法律行動，談判後，陳明俊被迫高價買下陳世峰的股權，目前持有逾過半的卓越股權。」爆料人士告訴本刊。

本刊調查，成立於1991年的卓越成功，原名卓越光纖，是台股中的老牌光通訊廠，主要產品為光纖、光纜和光通訊被動元件，2002年掛牌上市，由於連年虧損，股價曾跌到只剩0.7元。2012年，卓越一度因經營潛能開發光碟的名嘴陳安之入主而名聲大噪，後改名為卓越成功（下稱卓越），但營運依舊未見起色，2015年陳安之決定退出卓越，改由市場派的陳世峰入主擔任董事長。

陳世峰（中）2015年擔任卓越成功董事長，短短4年又將股權賣給陳立。（業者提供）

陳世峰入主卓越之際，在友人的引薦下認識陳立，當時在全國擁有11家補習班的陳立，業績如日中天，企圖心旺盛的他，打算讓補習班企業化，進一步擴張事業版圖。「恰好陳世峰也需要資金與業績挹注，雙方因此一拍即合，談妥讓陳立補習班借殼上市的交易。」知情人士透露。

隔年8月，雙方透過海外換股的方式讓陳立順利借殼，換股後的陳立持有3成卓越股權，陳世峰則持有2成，儘管陳立入股後，灌入的補習班業績，已占公司營收逾7成，光纖事業又幾乎沒有獲利，但陳立仍將董事長大位交由陳世峰，自己隱身幕後。

陳立補習班主管，對借殼上市後的展望信心滿滿。（讀者提供）

理念不合　歧見頻生

就在陳立順利借殼後，公司營收獲利紛紛成長，在短短1年時間，卓越股價就從近90元，一路飆漲到346元，但原本合作無間的2大股東出現歧見，雙方漸行漸遠。「卓越的光通訊營運原本很差，一度考慮收掉。未料陳立借殼後，經過陳世峰的整頓，光通訊業務不但轉虧為盈，獲利也越來越好，反倒是陳立補習班的獲利走下坡，導致歧見越來越深。」知情人士說：「陳世峰想擴大光纖事業，陳立則想到對岸衝刺補教事業，2人想法幾乎沒有交集。」

不只營運方向不同調，陳世峰對陳立把公司當家族企業經營的做法，也相當不以為然。一名陳立補習班的員工透露，「陳立3個孩子都在公司任職。」

  1. 卓越成功原名為卓越光纖，是一家老牌光通訊廠商。
  2. 卓越成功原名為卓越光纖，是一家老牌光通訊廠商，圖為光纖產品。

借錢買股　改掛文創

且屋漏偏逢連夜雨，去年底，部分陳立補習班員工，因公司金流問題遭到調查局約談，「深怕惹禍上身的陳世峰，因此來函要求說明，甚至寄存證信函給師母（陳立老婆曾淑鈴）和董事林皓昱、許鴻德等人，內部一團亂。」該員工透露。

「原本陳世峰打算訴諸法律，在共同友人出面斡旋下，怕衝突擴大對公司造成更多傷害，陳立才被迫用遠高於市價的價碼，借錢買下陳世峰手中的持股。」知情人士說，目前陳世峰雖仍是卓越董事，但今年5月股東會後，陳世峰可能正式退出董事會。

陳立從補教名師成為上市公司董事長，備受業界關注。（聯合知識庫）

身為補教業大咖的陳立，其實對光通訊產業並不了解，就在陳立接任董座之後，業界盛傳，卓越將淡出光通訊市場，聚焦補教事業，並打算把卓越從原本的網通股，股改掛為文創股，希望能享有更高的本益比。

今年62歲的陳立是台中人，就讀清華大學三年級時，父親不幸中風，身為家中獨子，為了籌措醫藥費和支撐家計，他開始在補習班兼課，一天早中晚3班，每週7天幾乎從不間斷。「當時上他課的人真是人山人海。」知情人士說，後來陳立把兼課賺到的錢拿來買補習班，轉型到幕後當老闆，根據年報資料顯示，如今他已有10幾年沒有在第一線教學。

陳立補習班生意很好，經常可見學生大排長龍等上課。

對岸插旗　不如預期

目前陳立在台北、新北、新竹、台中、台南等地已經有12家補習班直營分校，去年開始，更擴大與中國補教業的合作，加速大陸業務拓展，不過，台灣的補教經驗在對岸市場拓展並不順利，陳立的中國夢反而讓公司獲利出現衰退。

同為補教事業，三貝德近年獲利成長，股價也高出同業一大截。

「同樣是補教事業，去年每股獲利也差不多，2月底時三貝德的股價163.5元，卓越卻只有96.5元，2家公司股價差一大截，關鍵就是三貝德的獲利成長，卓越的獲利衰退。」一名陳立補習班的創始股東不滿地說。

所幸，2大股東的爭執已經告一段落，補習班獲利雖然衰退，一年賺個幾千萬元應該不是太大問題，在陳立站上第一線擔任董事長後，今年5月的股東會上，就看他要端出什麼牛肉面對投資人了。

卓越事件簿
  • 1991年：公司成立
  • 2002年：在台股掛牌上市
  • 2012年：名嘴陳安之入主，卓越光纖改名為卓越成功
  • 2015年：陳安之退出，陳世峰入主
  • 2016年：陳立借殼卓越成功
  • 2017年：卓越成功股價一度飆漲到346元
  • 2019年：陳立高價買下陳世峰股權，正式擔任董事長
陳立　小檔案
  • 本名：陳明俊　
  • 現職：卓越成功董事長　
  • 年紀：62歲　
  • 學歷：清大工業工程系　
  • 經歷：陳立教育機構創辦人　
  • 家庭：已婚，育有2女1子
回應

卓越發言人：不知情

對於陳立高價買回陳世峰股權，卓越發言人權大衛表示不知情，強調陳世峰目前還是卓越董事，陳世峰亦未回覆本刊記者留言；本刊也多次致電曾淑鈴，但曾並未接聽。


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關鍵字：鏡週刊,陳立,卓越光纖

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