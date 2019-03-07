誠美材今召開董事會　葉美麗發表不出席聲明

▲誠美材副董事長葉美麗（右三）。（圖／葉美麗提供）

記者姚惠茹／台北報導

誠美材（4960）今天（7日）召開董事會，葉美麗隨即發表不出席聲明，並提到過半董事所提議案均未被列入討論，但是這次的四項提案中，私募增資案、修章案、召開股東臨時會案、茂豐公司與茂宇公司減資案，除最後一案外，其餘均無討論及決議的必要，對此何昭陽表示，目前皆已進入司法程序，不便予以回應。

葉美麗聲明首先提到，誠美材過半董事，包括葉美麗自己、梁基磐、陳俊雄，以及獨立董事劉韋廷，都在2月11日函請董事何昭陽應在15日內召開董事會，提議事項包含「如何因應108年2月1日昆山之奇美董事會決議案、解任何昭陽之董事長職務、選任新任董事長」。

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再著，葉美麗表示，何昭陽雖然在108年2月18日、108年2月22日及108年2月25日發出，誠美材第六屆第十九次董事會召集通知，訂在108年2月26日召開董事會，但是三次召集通知都沒有上述三項提案列入，包括後來發布通知在108年3月7日召開的第二十次董事會，同樣沒有。

同時，葉美麗表示，過半董事所提議案均未被列入討論，但是這次的四項提案中，私募增資案、修章案、召開股東臨時會案、茂豐公司與茂宇公司減資案，除最後一案外，其餘均無討論及決議的必要，因此發出聲明不出席3月7日董事會。