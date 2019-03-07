荷包又要縮水！汽油下周估大漲1.1元　民眾加油動作要快

▲受到OPEC落實減產協議影響，預估下周汽油每公升約調漲1.1元。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

儘管美國原油庫存增加，但受到石油輸出國組織（OPEC）落實減產協議影響，根據浮動油價公式推估，下周起汽油每公升約調漲1.1元、柴油價格不予調整，中油92無鉛汽油將漲至每公升27.6元、95無鉛汽油29.1元、98無鉛汽油31.1元，超級柴油每公升25.5元，不過實際調幅仍待10日公布。

根據指標原油價格，本周累計至昨天來到每桶65.26美元，比上周的65.48美元下跌0.22美元，另外本周新台幣兌美元匯率與上周相比，本周來到新台幣30.807兌1美元，比上周的30.843兌1美元，台幣略微貶值0.059元。

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不過，受到石油輸出國組織（OPEC）落實減產協議影響，可能使得油價持續攀升，但近期美國商用原油庫存增加、美國原油產量維持歷史新高、利比亞3月原油產量回升等因素，油價仍有下降的空間。

依照浮動油價調整機制計算，以及不考量亞鄰競爭國最低價的條件下，預估下周汽油零售價格每公升約調漲1.1元、柴油價格不予調整，推估中油92無鉛汽油將漲至每公升27.6元、95無鉛汽油29.1元、98無鉛汽油31.1元，超級柴油每公升25.5元，不過詳細實際油價變化，仍有待周日中午12點公布。