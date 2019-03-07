蘋果一半美國員工沒大學學歷　庫克：我相當驕傲

▲蘋果執行長庫克。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

蘋果執行長庫克6日出席美國勞動力政策顧問委員會會議，庫克在席間提到，目前蘋果的美國員工中有高達一半是沒有接受過傳統四年制大學學歷，這令他相當自豪。

據國外科技網站《9to5mac》報導，庫克是在上個月被任命為委員，其餘的還有一些企業高管和政治人物。這場會議除了蘋果執行長庫克出席外，美國總統川普和白宮總統顧問伊凡卡川普也有出席。川普在席間讚揚了蘋果在美國的最新投資，除了將這一切歸功於他的「朋友」庫克外，也提到這是新稅法的功勞，「因為新稅法的緣故，他將很多錢匯回美國，並妥善運用。」

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庫克則表達了蘋果對於教育的關注，他提到，「蘋果這間公司是由一位大學輟學生所創立的，截至去年為止，蘋果在美國的員工中，有一半是沒有傳統大學四年制學歷。」庫克為此表示相當驕傲，「我們從來就不認為我們的員工一定需要大學學歷，我們一直在擴大我們的視野。」

庫克也提到了蘋果對於教育領域的推動計畫，他指出，該公司希望推行「Everyone Can Code」（大家都會編碼）的編碼課程，「我們認為現在的大學教育與未來業界需要的技能已不能接軌，尤其是編碼技術」據庫克的說法，目前已有4000所學校採用了這套課程。