美股牛市邁步10年　盤點那些表現最佳及最差的個股

▲美股波牛市將於今年3月9日屆滿10周年。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

自美國股市在2009年3月9日觸及金融海嘯爆發後的低點後，便展開這波史上最長的多頭市場走勢，這波牛市將於今年3月9日屆滿10周年。

根據FactSet的資料顯示，這10年來標普500指數已上漲411%，道瓊工業指數上漲413.2%，而那斯達克綜合指數的漲幅則高達570%，凸顯了科技股對當前這波牛市的重要性。這正是一個以科技股為重點主導的時期，其中又以尖牙股（FAANG）作為領頭羊，包括臉書、亞馬遜、蘋果、Netfilx及Google母公司Alphabet。

請繼續往下閱讀...

蘋果在科技股中漲勢相對凌厲，10年來的漲幅高達1373.7%，稱冠道瓊成分股。而Netfilx在標普500指數中的漲幅位居第3名，報酬率更達6396.7%。若投資人在2009年3月9日購入Netfilx的股票，10年後的今年這筆投資已增值了6倍以上。不過，將這過去10年的牛市全歸功給科技股仍是過於草率，畢竟光就科技股來說也是幾家歡樂幾家愁。舉例來說，個人電腦大廠惠普（HP）的股價表現就位居標普500指數中倒數第5名。

另外，值得注意的是，表現佳的公司雖分屬不同類股但都有一個共通點，就是能運用科技顛覆傳統商業模式，如零售、醫療保健服務等。

TradeStation證券副總裁羅素（David Russell）表示，電子商務自1990年代以來就一直存在，但直到過去10年電商破壞式創新才真正爆發。據FactSet的數據，美國電商巨頭亞馬遜正領著主導地位，其過去10年來的股票報酬率在標普500指數中排行第9名。

生物科技也是這10年來另一個明顯的大贏家，反映出生物醫學技術的進步及全球富國人口老化助長對先進醫療的需求。其中，Abiomed就是這波趨勢中創造的贏家之一，該公司股價漲幅在標普500指數成分股中名列第2。羅素對此表示，生技股在這10年一直處於絕對的優勢。

羅素認為，這10年來表現最糟的個股都可說是2000年代的「遺物」，原物料及天然資源股原本在當時水漲船高，但10年過去它們的勢頭已大不如前。標普500指數中過去10年表現最差的3檔股票Devon Energy、Mosaic及Apache全都是天然資源開採者。