立委憂心大陸金融市場波動產生外溢效果　央行總裁楊金龍釋疑



▲央行總裁楊金龍。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／台北報導

今（7）日中央銀行總裁楊金龍赴立法院財委會備詢，多位立委都指出，央行業務報告中指出的中國大陸經濟成長率不斷下修，創下28年以來最低，加上大陸債務的危機、緊縮外匯管制等問題，楊金龍提出他的看法。

立委吳秉叡詢問，中國大陸官方估計今年經濟成長率約在6%至6.5%之間，但國外有機構認為恐怕是過度樂觀，估計幾年內將降到2%以下。

楊金龍表示，中國大陸經濟成長率一直下修，但目前修到6%-6.5%基本上是符合市場預期，至於要降到2%以下，目前來看可能還是很久以後的事情。

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委員也質疑，許多專家認為應該從其他的面向，如物流、貨物的進出等做考量，因此經濟成長率並沒有大陸公布的那麼高。這點楊金龍也解釋，可能是因為中國大陸的地下經濟很龐大，雖說有高估，但如果包含地下經濟，可能會彌補這些差距。

儘管台灣也有很多地下經濟，許多攤販商、傳統市場一級農產品販賣都是不開發票的，但楊金龍也說，開發中國家跟低開發的國家的地下經濟，規模沒有像大陸這麼龐大。



▲中國大陸主席習近平。（圖／路透社）

至於中國大陸債務危機，楊金龍表示，世界各國主要的金融機構對於大陸債務危機產生的影響不斷的評估，央行的金檢處也有對於這件事，做過整體壓力的沙盤推演，會再持續留意對大陸的曝險額（授信加投資）。

而大陸現在轉為嚴控要離開中國大陸的資金，給予加上非法律性的阻礙，是否跟人民幣國際化的目標有所牴觸，楊金龍說，前幾年中國想要讓人民幣國際化，但在現在的情況之下，會延遲國際化的腳步。他認為：「資金自由進出是開放經濟體的指標，目前中國大陸讓人民幣貶值，甚至要貶到1美元兌7元人民幣，並把資本管制更緊縮，這樣朝向開放的腳步就會拖延下來。」