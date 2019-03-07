亞電通過配發0.5元股利　瞄準5G添營運成長動能

▲亞洲電材2018年營收受惠5G與IoT應用需求成長。（圖／亞洲電材官網）

記者姚惠茹／台北報導

亞洲電材（4939）公告2018年全年合併營收19.54億元，年增21.92%，創歷史新高，帶動營業利益達2.13億元，年增74.58%，稅後淨利為1.12億元，每股稅後盈餘1.14元，同時董事會通過去年盈餘分配案，配發現金股利0.5元，配發比例達4成。

亞電公告2018年全年合併營收達19.54億元，年增21.92%，創下歷史新高紀錄，主要是受惠5G與IoT應用需求成長，帶動營業利益創新高，毛利率同步勁揚，較2017年同期增加2.12個百分點來到24.21%，稅後淨利則因下半年人民幣兌美元匯率波動影響，影響每股稅後盈餘來到1.14元。

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亞電表示，董事會同時通過2018年度盈餘分配案，配發現金股利0.5元，並表示去年受匯損影響，導致全年度獲利不如預期，不過預計今年人民幣兌美金將緩貶，匯損因素可望改善，預期今年獲利將回成長趨勢。

此外，亞電同步公告2月合併營收0.79億元，年減0.47%，累計前二月營收為2.18億元，較去年同期減少5.29%，亞電指出，由於今年2月農曆新年假期較去年更長，工作天數減少所致，而且下游客戶已在1月完成年前備貨，也是影響2月營收表現的原因之一。

展望今年，亞電認為5G通訊技術將是未來的趨勢，公司相當看重5G無線通訊技術，去年全球手機銷量趨於保守，但寄望5G手機能在飽和市場帶來全新商機，同時亞電為因應5G這股商機，已經在江蘇東台投資設立新廠，新廠最多可開到10條產線生產5G高頻及軟性銅箔基板等相關產品，預計今年8月將可進入第一階段產能試車，待新產能開出，法人看好亞電營運成長可期。