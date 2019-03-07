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發展股市成大陸新戰略　謝金河：陸股威力未來將不可低估

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▲▼股市。（圖／CFP）

▲謝金河指出，穩定金融到全面發展資本市場，已成為大陸的新的國策。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河6日在臉書發文指出，大陸的深滬股市去年跌幅達三成，高居全球之冠，但今年卻從大熊搖身一變成了狂牛，追究背後原因，全是因為穩定金融到全面發展資本市場，已成為大陸的新的國策。

謝金河表示，大陸在過去這兩年提出相當多發展願景，包括「厲害了！我的國」、「一帶一路」和「中國製造2025」，雖然皆一度響澈雲霄，但現在卻遭到與美國的貿易戰箝制。大陸國家主席習近平在今年1月時提到慎防黑天鵝及灰犀牛襲擊，首度觸及經濟發展議題。

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2月時，習近平也針對國際金融形勢與深化金融改革發表重要談話，「金融活，經濟活；金融穏，經濟穩。經濟興，金融興；經濟強，金融強。」他認為經濟是肌體，金融是血脈，兩者共生共榮。他也提到，想要建設一個規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場，要先完善資本市場基礎性的強度。

隨後大陸黨媒「中証報」以「股市將成為國家重要核心競爭力組成的部分」為提撰寫新聞，該篇內容強調資本市場是大國博奕的重要舞台，股市已成國際競爭的重要手段，也是現代金融體系最重要的部分。但大陸雖是全球第二大經濟體，但「大而不強」的問題仍十分突出，像是大陸在金融業的全球影響力、話語權，與目前經濟體量並不相匹配。因此該篇報導認為，金融業、資本市場是否強大和是否富有國際競爭力，將決定大國經濟核心競爭力的成果。

謝金河也提出他個人認為的4項重點：

1.大陸GDP在過去全是靠房地產來拉動，房市市值是股市的10倍，但如今房市面臨泡沫化危機，因此必須拉動股市發展，成為核心競爭力平台。

2.去年大陸深滬股市跌幅居全球之冠，再加上美中貿易戰的衝擊，人民信心大受打擊。因此若是現在全力衝刺股市，除了能振奮人民信心外，對產業也有一定的助力。

3.大陸能借鏡美國，因為美國資本市場是全球的重心，大陸雖為全球第二大經濟體，但與美國的資本市場實力相差非常多，因此以美國為鏡，大陸可看出自己的不足，並力思迎頭趕上之道。

4.大陸卯全力發展股市時，台股就可能有加速邊緣化的壓力，未來若是繼續朝這個方向走，大陸股市的威力未來將不可低估，這是質變與量變的開端。

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關鍵字：中國大陸,習近平,股市,陸股,台股,房地產,貿易戰

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