聯發科招募千人研發團隊　保障碩士百萬年薪起跳　

▲校園徵才本周六在台大開跑。（圖／記者季相儒攝）

記者周康玉／台北報導

IC設計大廠聯發科（2454）積極招募人才，今年度將提供碩士畢業保障年薪100萬元起跳、博士150萬元以上的高薪，預計要招募上千名研發人員。

聯發科將參與周六（3／9）兩場徵才活動，分別是台灣大學校園徵才博覽會及「亞洲．矽谷在桃園」徵才博覽會。

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聯發科表示，因應公司持續布局AI、5G、AIoT、無線通訊與車用電子等關鍵技術領域，今年招募逾千名的研發創新人才，期待以高薪酬待遇、充滿挑戰與學習的環境及開闊的職涯舞台，吸引優秀菁英加入。聯發科長期投注資源於人才培育，讓他們的潛力充分發揮，使公司的整體能力不斷成長。

聯發科具備全球化的營運布局與多元化的事業發展，遍佈全球的營運據點，運籌包含亞洲、歐洲、美洲等國際人才的研發資源。

此外，在去年證交所公布的台灣上市公司員工平均薪資」統計中，聯發科技蟬聯排行榜首，具體實踐勞資利潤共享的永續精神。

聯發科強調，公司的研發預算每年超過新台幣500億元，過去四年累積研發投入達2,200億台幣，提供研發菁英充沛的資源及發揮空間，持續追求並強化公司所在產業的全球領先地位，帶領台灣IC設計產業在極度競爭的國際舞台上發光發熱。