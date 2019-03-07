加速客戶創新　IBM客戶體驗中心2019下半年將落腳台北

▲台灣IBM於2019新春記者會中宣布，將在台灣設立IBM客戶體驗中心。（圖／IBM提供）

記者邱倢芯／台北報導

台灣IBM指出，IBM客戶體驗中心預計將於2019下半年落腳台灣，以協助提升客戶體驗、加速創新，並針對客戶自身產業需求提供客製化解決方案，力助其挖掘新的商業機會。

台灣IBM技術長暨業務副總經理徐文暉表示，台北的客戶體驗中心將是大中華區繼北京、廣州、上海以及香港之後的第五個客戶體驗中心。

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而過去IBM大中華區客戶中心共有超過300個技術演示和方案資産，每年服務超過6,000位的客戶高階主管，並彙集IBM全球33家客戶中心資源及本土優勢，為來自金融、醫療、製造等跨行業的領先技術解決方案，包含認知運算、認知物聯網（AIoT）、區塊鏈、大數據分析、雲端運算、資訊安全等，透過客製化、互動式的設計，讓客戶透過參訪體驗，了解最新的科技發展方向及產業洞察，並共同探討企業的可持續發展方向。

IBM認為，這些資産是客戶中心最重要的價值體現，也是和全球及本地研發團隊共創的成果。藉由IBM客戶中心的現場展示，客戶都能在參訪過程中，領略最新的科技發展方向及行業洞察。未來在新開幕的客戶體驗中心當中，將展示包括區塊鏈密碼錨定機制（Crypto Anchors）、認知物聯網視覺質量檢測、IBM Watson財富管理以及認知核保等項目。