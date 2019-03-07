不僅參加校園徵才　IBM 3/15自辦Open Day招募新血

▲不僅限於校園徵才，IBM計劃在3/15自辦一場Open Day招募新血。（圖／記者季相儒攝）

記者邱倢芯／台北報導

台灣大學校園徵才將在9日登場，國內多家企業都將搶在此時招募校園準畢業生，以延攬優秀新血。而國際雲端大廠IBM除了將在9日與其他企業一同徵才外，也將在3/15自辦Open Day招募職場新鮮人。

台灣IBM總經理高璐華指出，該公司將於3/15在台灣IBM公司樓下舉辦一場Open Day招聘新員工，而就目前為止已收到的履歷已超過900封，根據過往的經驗，在Open Day當天預計只少會有六至七成的人前來面試。去年IBM也辦過一樣的活動，且自辦的經驗很好。

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目前IBM最希望可以招聘架構師與資料科學家等兩種職務，因為這一類的人才是過去較難找到，且也是其他相關企業爭相網羅的目標。

除此之外，高璐華也表示，IBM想要徵聘得並不僅限這一類的人才，或只想要資工、資管系的畢業生加入團隊，因為該公司當中所提供的職缺相當多元，因此也歡迎非資工、資管科系畢業的學生投遞履歷。

「不過一定要熱情。」高璐華指出，想要加入IBM團隊的畢業生並不一定要具備哪些基本技能，但是一定要對於工作抱有熱情，工作技能可以再加入團隊後再學習，但有對工作有熱情做起事情的態度就會非常不一樣。

另外，在IBM公司中，溝通能力是需要被注重的；高璐華解釋，現在的工作型態並不再是單打獨鬥就可以把事情做好，而是需要大量地與人溝通，因此無論是哪項職務的人員，都必須要能在短時間內將一件事的架構組織完整，並清楚的陳述，這一類的人才才能吸引IBM的目光。