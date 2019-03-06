陽明海運再添二艘萬TEU級新船　有利美洲市場佈局

▲目前陽明海運共計有20艘14,000 TEU級全貨櫃輪加入營運，為陽明海運更添競爭力。圖為最新交付的「鼎明輪」。（圖／陽明提供）

記者林淑慧／台北報導

貨櫃海運業積極汰舊換新。陽明海運今（6）日宣布，集團旗下新增14,000 TEU級全貨櫃輪「鼎明輪」(YM Warranty)及「世明輪」(YM Wellspring)，新船除可降低營運成本外，也將配合聯盟佈署投入THE Alliance航線，有利陽明在美洲市場之佈局。

陽明海運今日假日本今治造船株式會社廣島船廠(以下簡稱”今治造船”)舉辦新船命名暨交船典禮儀式。邀請陽明海運林文博總經理擔任貴賓，並由陽明海運上海代表處賈台興總經理夫人吳寶真女士擔任「世明輪」之命名擲瓶人，以及陽明海運李詩周財務長暨副總經理夫人陳美靜女士擔任「鼎明輪」之命名擲瓶人，共同祝福新船一帆風順。

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陽明海運表示，「鼎明輪」及「世明輪」可裝載約14,220個20呎標準貨櫃，配備有1,000個冷凍櫃插座，船舶全長366.44公尺，寬51.2公尺，最大吃水15.524公尺，設計船速可達23節。

自「鼎明輪」及「世明輪」交付後，陽明海運共計有20艘14,000 TEU級全貨櫃輪加入營運，為陽明海運更添競爭力。

另外，陽明海運自2018年起高價長租船陸續屆期還船，同時搭配從2020年至2022年間交付的10艘自建2,800 TEU級，與14艘長租11,000 TEU級全新全貨櫃輪，船隊將可大幅汰舊換新，使船齡年輕化，並可逐年降低營運成本。