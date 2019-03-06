產創條例修正案吵翻天　工商界喊投資抵減多10個百分點

▲產業創新條例將在今年底落日，不過修正案目前尚未送行政院。（示意圖／記者屠惠剛攝）

財經中心／綜合報導

經濟部、財政部對《產業創新條例》修正案看法不一，經濟部官員表示，日前歷經協調後，研發投資抵減加碼5個百分點確定取消，改為保留盈餘5%的方式代替，不過實質投資範圍仍在討論，目前尚未送政院。

在美中貿易戰等國際因素影響企業發展下，產創條例修法列為本會期的優先法案。為鼓勵業者投資智慧機械和5G設備，另要延長現行租稅優惠條文施行期間為10年。

請繼續往下閱讀...

為了讓台灣產業能持續保持研發及創新能量，經濟部先前預告新版產創條例，讓過去研發抵減提高5個百分點，原規定為當年15%、3年10%，本次也一口氣加碼到當年20%、3年15%，不過經濟部與財政部卻有不同意見。

經濟部官員表示，在行政院政務委員龔明鑫協調後，目前架構按照政委協調的方向擬定條文，大方向是研發投資抵減率原先分別加碼5%，不過後來沒了，改以保留盈餘5%的方式來代替。

工商協進會理事長林伯豐今天在理監事聯席會議上提出3大政策建議，包括「比照國際主要經濟體，降稅拚經濟」、「改善投資環境，吸引台商回台投資」以及「開拓國際經貿空間，美國與大陸市場並重」，其中有一項指的是修訂產創條例，新增人才培育投資抵減，提高研發投資抵減比例，當年度抵減提高至25%、3年內抵減提高至20%，比現行高出10個百分點；未分配盈餘用於投資，不應加徵5％營所稅，並應溯及既往。