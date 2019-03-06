慧洋海運2月營收10.54億元　5艘新船助攻今年營運「審慎樂觀」

▲慧洋海運表示，今年度將交付5艘新船，並有57艘船舶預計進行換約，對今年營運仍維持審慎樂觀的態度。(圖／慧洋海運提供)

記者林淑慧／台北報導

美中貿易戰談判露出曙光，為海運業界注入活水可期。慧洋海運今（6）日公佈最新財報，2019年2月合併營收為新台幣10.54億元，較去年同期成長9.80%；慧洋表示，今年度將交付5艘新船，並有57艘船舶預計進行換約，對今年營運仍維持審慎樂觀的態度。

依據財報，慧洋海運自結2月單月稅前盈餘為新台幣1.28億元，以功能性貨幣計，年增46.70%，自結每股稅前盈餘為0.20元。

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▲慧洋海運2019年2月營收獲利簡表。（圖／慧洋提供）

今年開春以來，受到巴西淡水河谷礦場潰堤與中國春節淡季的雙重打擊，影響波羅地海乾散貨指數(BDI)走勢暴跌、疲軟不振。不過，慧洋主管表示，由於公司以合約船為主，市場短期的波動對其營運影響程度有限。

另外，目前中小型船舶運價也已見反彈力道，預期在三月份中國開工及第二季起展開的南美穀物糧食運輸需求，短期震盪可控制回穩。

展望後市，慧洋表示，全球環保法規上路在即，預期無法加裝壓艙水處理系統及脫硫器等環保設備的老舊船隻將加速汰換，將有助於散裝航運的供需平衡，運價指數可望進一步回溫，使散裝航運市況回到正常水準。