SHE智慧醫療展3/26開鑼　廠商展示「情境場域」秀商機

▲SHE智慧醫療展3/26開鑼。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

2019智慧醫療展今天（6日）舉辦展前記者會，強調智慧醫療領域在東南亞可望找到產業商機，並且找來4家廠商，預告展會中將呈現的情境模擬場域，透過慧誠智醫、台灣受恩、高登科技、仁寶電腦秀出多家企業整合所推出的「完整解決方案」。

2019智慧醫療展（Smart Healthcare Expo，簡稱SHE Taipei）3月26日至3月29日在南港展覽館登場，今年的主題是「應用人工智慧打造高效能智慧醫院」，預計有超過150位的國內外醫療專業人士聚集台灣，其中有60位來自東南亞醫界專業，以及超過30家的科技廠商參與。

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▲台灣智慧城市產業聯盟智慧醫療小組召集人余金樹。（圖／記者姚惠茹攝）

主辦單位台北市電腦公會表示，今年的展會有「智慧醫院院長大會」、「智慧醫療國際論壇」、「智慧醫療互動情境體驗館」、「智慧醫療實證場域參訪」等4大重點，其中國際論壇更是請邀請印尼、印度、緬甸、泰國、越南、馬來西亞等醫療專家參與，並特別介紹人工智慧在智慧醫療影像的應用案例。

台灣智慧城市產業聯盟智慧醫療小組召集人余金樹今天在展前記者會提到，醫療結合ICT產業的商機龐大，尤其是東南亞對台灣智慧醫療領域的熟悉度較低，因此「智慧醫療互動情境體驗館」就特別聯合超過10家廠商的產品及技術，打造的實境模擬場域，並著重在院外的健康照顧的解決方案，呈現未來智慧醫療的創新與應用。

▲慧誠智醫預告將展示的情境模擬場域。（圖／記者姚惠茹攝）

其中「PAC與居家照護」，慧誠智醫將展示的情境模擬，由天樞的智慧復健病房資訊系統、安勤的科技床邊照護系統、慧誠的智慧藥櫃、青輔的醫用推車、創心醫電的電子聽診器、上銀的行走訓練機、友達頤康的智慧養老系統和智能床墊、阿瘦的智慧坐墊和動態足壓共同打造的照護平台。

▲台灣受恩預告將展示的情境模擬場域。（圖／記者姚惠茹攝）

至於「智慧社區照護」，由台灣受恩、安勤科技、神通資訊、美維科技、廣和順科技，共同在室內定位、智慧派車、電子圍籬、人臉辨識、智慧床墊、生理量測，打造場域安全系統整合方案，讓長輩可以在社區，透過紀錄分析就得到智慧照護。

▲高登智慧科技預告將展示的情境模擬場域。（圖／記者姚惠茹攝）

再來「AI精準健康照護」，由高登智慧科技提供雲端平台、華聯生技的基因檢測、晉弘科技的遠距照護、大仁醫療的通路，共同打造人工智慧精準醫療的情境模擬，展現數位醫療科技在診間、病房、護理站、健檢中心、居家、社區的完整照護應用服務，搶攻智慧醫療商機。

▲仁寶電腦介紹「仁寶i照護」和「愛糖寶」。（圖／記者姚惠茹攝）

同時，仁寶電腦結合人工智慧、物聯網、大數據分析，今年也將展出旗下智慧醫療產品，包括日照居服雲端系統「仁寶i照護」、慢性病及糖尿病的遠距照護系統「愛糖寶」，而且這兩套系統已經透過場域導入，累積服務超過15家長照機構和醫療院所的成功案例，展現ICT結合醫療產業的技術成就。