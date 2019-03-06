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6家金控大舉招265位儲備幹部　起薪60K、滿1年薪上看百萬

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東森集團台大徵才（圖／記者季相儒攝）

▲台大徵才博覽會本周六登場，各金控備戰找人才。（圖／記者季相儒攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

今年首場大型徵才活動將於本周六（9日）在台大學校園博覽會正式登場。各家金控皆大舉招募儲備幹部(MA)，6家金控將招募超過265名儲備幹部。目前各家金控儲備幹部月薪約6萬起跳，做滿一年加上考績獎金，年薪可望上看百萬，吸引不少社會新鮮人投遞履歷。

元大金

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元大金今年預計整體集團職員要淨增加500人，其中將招募20位儲備幹部(MA)，其中投資銀行3人、金融交易4人、法金業務2人、經營管理6人、數位金融4人，今年也首度招募風險管理職1人。但要求基本學歷要碩士以上。

元大金人資長張曉耕表示，元大金的MA目前月薪約為6萬起跳，須經過2年半的培訓課程，前半年會集中訓練，這半年會到不同子公司歷練，半年後MA要自己決定「志願」，之後就各自「下部隊」，到各部門訓練，「若做滿1年，月薪加上績效獎金，年薪達到百萬機率高。」

張曉耕指出，元大金MA跟其他同業最大不同是，其他同業的MA多是依照特質由公司分發到各部門，但元大金的MA是可以自己選擇，可以依照自己興趣選擇，尤其元大金是以投資銀行最著名，許多MA都會搶著到投資銀行。

元大金在近8年共錄取近百位的MA，最終留下來的約50位MA，定著率約50%。張曉耕表示，錄取的MA最年輕有24歲，男女比約6比4，平均錄取率約1.6%，也因為MA講究其專案管理跟領導力，有些MA花8年到10年就能成為部門主管。

張曉耕表示，以一般職員要當到部門主管，平均要工作20年到25年，等於當到部門主管約50歲。但MA當到部門主管約只要花一半的時間，通常8到12年就可以到部門主管，不到40歲就能當上部門主管。

元大金MA也有機會派往海外，張曉耕表示，目前元大金留下的50位MA中，有9位被派去海外分支機構，包括韓國、越南、香港、菲律賓，最快2年就有機會被派去海外。

▲▼ 徵才博覽會。（圖／元大金控提供）

▲6家金控大舉招募265位儲備幹部，月薪皆6萬起跳。（圖／元大金控提供）

玉山金

玉山金職員平均年齡是國內金控最年輕的，平均年齡約32歲。今年玉山金控預計徵才500人，包括50位儲備幹部(MA)與科技儲備幹部(TMA)。以2016年來說，錄取的MA約占3分之2，另3分之1是TMA。

玉山金總經理黃男州表示，玉山職員平均年齡小有好處也有壞處，年輕就是對員工訓練要更紮實，因為金融環境變化非常快，還是需要金融專家跟科技專家加入，因此要因應環境調整。過去玉山招募人力9成是以社會新鮮人為主，但現在在職人員比重有增加，尤其科技上延攬較多在職人員，現在約8成是新鮮人、2成是在職人員。

目前玉山金MA有超過100位，黃男州表示，MA錄取後在受訓上更嚴格，訓練過程中難免有一定離職率，但整體來說定著率有8成以上。

值得留意的是，玉山金從2016年起就開始招募科技儲備幹部(TMA)，專找資工、物理、數學方面的人才。黃男州指出，目前玉山金內部科技人才約1000人，約占整體金控人數1成多，今年會持續增加，TMA主要是到智能金融處、資訊處等單位實習，但比起一般IT人才更會看重其專案管理跟領導能力。

玉山金的MA、TMA目前起薪跟其他金控相當，月薪約在6萬元。黃男州表示，若做滿1年，就會有考績，月薪加上考績年薪可以貼近百萬元。

中信金

中信金今年預計延攬逾60位MA，不只招募台灣地區人才，更將遠赴美國、日本等據點舉辦海外甄選。學歷須學士以上，中英文流利，甚至通曉日語或東南亞語系者，如僑生或外籍生。

60位MA除分為經營管理、財務管理、數位金融三組，中信銀更是專攻海外，特別將法人金融組更名為國際金融組，今年也新增數據科技組網羅大數據及AI人才，加上原有個人金融、資本市場、風險管理，以及台灣人壽的保險數位、投資交易等領域，共計招募10個組別。

中信金MA培訓須兩年，除學習金融專業及共通學程，並會系統性輪調，也讓MA參與華頓商學院大師講座或香港、澳洲、紐約等全球論壇，MA將於結訓後升任經理，成為獨當一面的專業經理人。

目前中信銀行交易室Desk head邱英明、北京辦事處首席代表張達基、負責電子銀行業務的周起筠、台灣人壽副總經理楊慧君等人，都是中信MA培訓出身。另像是台大財金系畢業後加入法金MA的李約，主動請纓轉戰數位金融領域，才25歲就扛下區塊鏈實驗室負責人，也代表中信到以色列、香港、大陸等地參與論壇發表演講。

另外，包括富邦金今年將招募60位MA、新光金也正在招募50位MA、永豐銀25位。

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關鍵字：儲備幹部,MA,元大,玉山,中信,年薪百萬,月薪

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