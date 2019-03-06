緩升息有利債市多頭！國泰投信連發3檔債券ETF　鎖定最有賺頭的三大產業



▲國泰投信ETF團隊經理人鄭立誠。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／綜合報導

ETF發行火熱，尤其是債券型ETF抗波動特別受投資人喜愛！根據統計，在證券市場掛牌的ETF已超過160檔，而國泰投信將於明（7）日掛牌三檔債券ETF，分別是國泰A級金融債ETF（00780B）、國泰A級科技債ETF（00781B）及國泰A級公用債ETF（00782B），以每股40元發行。

債券ETF才推出2年時間，就躍升為投資人最愛投資的標的之一。國泰投信ETF團隊經理人鄭立誠指出，債券ETF受到投資人青睞有三大原因，一是ETF交易成本低，像是國泰三檔ETF之經保費不到0.5%，成本相對較低，省到就是賺到的概念，普遍被投資人接受。其次，ETF投資的成分股或債，在投信官網上每日完整揭露，透明度相當高，投資人可輕易掌握ETF持有標的方向。最後一個優勢則是，每季有穩定的利息收益，是穩健型投資人的最愛。

國泰投信認為，2018年聯準會完成四度升息，聯邦基金利率來到2.25% 到 2.5%之間的範圍，但在全球經濟增長趨緩的2019年，預期聯準會升息將下修一至二次，升息腳步放緩，並且逐步接近升息循環末端，正是債市多頭啟動的時機。



鄭立誠說明，金融債、科技債與公用事業債是現階段最有賺頭的三大產業債。以金融債來說，聯準會自2015年升息開始，金融業淨利差提升，獲利及財務體質改善，可望持續受惠，國泰A級金融債ETF（00780B）鎖定基本面穩健的金融債，以提升投資組合的收益。科技則是近年來投資趨勢看好的標的，國泰A級科技債ETF（00781B）鎖定美國科技業包括AI、5G、電商、雲端與互聯網等科技產業中最佳的公司，可創造成長收益。國泰A級公用債ETF（00782B）則看好公用事業獲利穩健及高殖利率的特性，有助提升投資組合的防禦性。