華碩最高4.2萬招募實習生　畢業還有機會轉正

▲華碩人工智慧論壇暨AICS博士生招募計畫說明會，吸引上百位學生報名參與。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（2357）今天（6日）宣布校園徵才開跑，同時啟動AI博士生和實習生招募計畫，只要在校生在AI人工智慧、雲端研發、產品行銷、工商業設計領域實習，不僅月薪最高可以領到4.2萬，甚至畢業後還享有優先轉正的機會。

全球大談人工智慧之際，人才更是需要儘早培養，華碩今年啟動企業轉型，特別積極向AIOT領域人才招手，並且期望領先建立人工智慧及移動裝置產品團隊，針對工業客戶及商用市場的各種應用發展事業。

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華碩表示，今年度的校園徵才系列活動從3月9日開始，首先由台大起跑，然後會到成大、清大、交大等多所校園舉辦的徵才活動，招募包含巨量資料及機器學習、語音技術、AI電腦視覺、雲端研發工程師以及軟/硬體研發、產品經理等多元化職缺。

▲左起為李琳山博士、華碩全球副總裁黃泰一。（圖／華碩提供）

今年華碩智慧雲軟體研發中心(AICS)首先推出博士生招募計畫，本週在台大、台師大、成大、清大及交大連續舉辦五場次「華碩人工智慧論壇暨AICS博士生招募計畫說明會」，每場邀集4位人工智慧領域大師擔任講者，陣容包含學研界泰斗李琳山博士、楊明玄博士、易文韜博士，以及華碩全球副總裁黃泰一博士、技術長龐台銘博士等，分別針對AI領域發展及前瞻趨勢與同學進行交流。

同時，華碩宣布，今年啟動AI實習生招募計畫，歡迎大專院校在學生投遞履歷申請，徵才涵蓋AI人工智慧、雲端研發、產品行銷、工商業設計等領域實習，研發類實習生月薪最高可達4.2萬元，除了安排部門導師帶領參與專案研討提早接軌職場之外，實習期間表現優秀的同學，畢業後更有機會優先聘任為華碩正職員工。