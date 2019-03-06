無須再穿西裝打領帶！高盛放寬衣著要求

▲西裝、領帶及皮鞋在過去似乎就是投行員工的標配，不過近來華爾街金融機構已逐漸放寬這種規範。（圖／取自免費圖庫pixabay）

財經中心／綜合報導

西裝、領帶及皮鞋似乎就是投行員工的標配，不過美國投資銀行高盛（Goldman Sachs）周二（5）宣布，將放寬所有員工的衣著要求，打破這長年來的「華爾街文化」。

高盛在內部備忘錄中公布新的「公司彈性著裝規範」，該備忘錄指出，這種變化是由於「工作場所的性質不斷變化，有利於更加隨意的環境」。此備忘錄在周二發布給高盛銀行約3.6萬名員工，由執行長David Solomon、財務長Stephen Scherr及營運長John Waldron共同署名。

請繼續往下閱讀...

高盛歷來一直被稱作「白鞋投資銀行」，須穿著正式的商務服裝，但自2017年起，該銀行開始放寬技術部門及其他新數位業務員的著裝要求。該公司的技術部門員工可自行判斷是否需要穿著正裝，而連帽上衣、牛仔褲及運動鞋等衣著則是可接受的，如今高盛將這個規範擴及至整個公司。

近年來，高盛及華爾街其他金融機構一直在與對沖基金及矽谷科技公司搶才，與華爾街上的銀行相比，矽谷的公司及對沖基金往往能為頂尖的軟體開發人員提供更寬敞的工作環境及彈性的上班時間。路透報導，高盛這則公告也意味著該銀行將把傳統政策向著年輕員工轉變，有超過75%的高盛員工是1981年後出生的千禧世代或Z世代。

事實上，近年來投行的衣著規定已不如以往那般嚴苛了。英國金融時報報導，摩根大通（JPMorgan）執行長戴蒙（Jamie Dimon）就常被拍到為打領帶，花旗總裁福雷斯（Jamie Forese）則以在辦公司穿著運動風格背心聞名。另外，隨著華爾街出現愈來愈多的女性高階主管，對女性的衣著規範也逐漸變得模糊。