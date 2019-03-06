遇海豚壁咚「高速擺動下半身」　正妹尖叫....淡定老公一旁默默錄影

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海豚看到美女凍未條了！日前國外網站流傳一則影片，可以看到一隻海豚在看到岸上正妹腳開開時，突然興奮地壁咚女遊客後，接著「高速擺動下半身」。然而，當時正妹被海豚非禮時，她老公還在一旁淡定地錄下全程。

從影片中可以看到，當身穿綠衣的女遊客坐在浮板上時，海豚疑似是接收到訓練師的暗號，突然飛撲到正妹懷中，接著以「快速擺動尾鰭」的方式將她壓倒在地，過程將近10秒鐘。幸運的是，女遊客一開始只是受到驚嚇而尖叫，接著就海豚在自己身上胡作非為，笑得相當開心。

▼ 海豚在看到訓練時手上的魚餌後，突然飛撲到正妹懷中。（圖／翻攝自臉書／Comicos Ambulantes Perú Oficial，下同。）

▼ 海豚把正妹壓倒在地後「高速擺動下體」。



值得一提的是，當時正妹旅客的老公也在現場，而他只是淡定地看著老婆受到非禮對待，還把全程錄下來。現場許多觀眾也在目睹後，笑得十分開心，影片中也不時傳出尖叫聲。

許多網友看到影片後紛紛表示，「這老公不知死活，等等可能會被打死」、「我覺得老公要擔心了，他老婆看起來很開心」、「訓練師毀了他們之間的激情了」、「我猜海豚可能是聞到魚的味道了」。

不過，也有網友破解訓練師的把戲，「海豚一心只想吃訓練師手上的魚」、「教練故意把魚藏在身後」，還有人虧教練根本是「透過海豚實現自己的夢想」