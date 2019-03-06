外資狂買台股　2月外匯存底續創歷史新高



▲中央銀行外匯局長顏輝煌 。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／台北報導

央行今（6）日公布今年2月外匯存底4,639.35億美元，較上月底增加8.92億美元，已連續4個月創下歷史新高紀錄。外匯局長顏輝煌表示，2月外匯存底增加主要是因為外匯存底投資運用收益，惟部分被歐元等貨幣貶值折計美元後之金額減少所抵銷。另外，外資2月大舉加碼台股，也讓外資持有新台幣資產占外匯存底比例提高。

央行外匯局表示，截至2月底，外資持有國內股票及債券案當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計3,624億美元，約當為外匯存底的78%。今年1月底為3,441億美元，較上月增加183億美元、增加幅度為4%。

顏輝煌說明，主要是因為美國貨幣政策偏鴿派，振奮國際股市，2月份台股上漲4.6%，加上外資買超台股金額高達新台幣691億元，因此外資持有台幣資產占外匯存底才會提高到78%。另外，國內避險需求下降，壽險業結匯買美金，對匯市的需求就增加。

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而儘管3月份外資已賣超台股約新台幣57億，再加上228連假效應後，成交量尚未恢復，但新台幣匯率仍相當穩定，外匯局也表示，國內廠商與外資的供給與需求相差不大，但因為外資較為集中，力道相較之下稍微大一點。

而統計其他國家公布最新外匯存底的情況，有增有減，像是南韓為3,943億美元，較1月減少8.3億；中國大陸3.0879兆美元，較去年12月增加792億美元；日本為1.2161兆，較去年12月也增加72億美元；瑞士為7,463億美元，也較去年12月增加77億美元；沙烏地阿拉伯為4,797億美元，較去年12月減少67億美元；俄羅斯為3,766億美元，較去年12月增加49億美元。