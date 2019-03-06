Xperia 10系列、L3電信三雄資費公布　手機最低0元帶回家

▲Sony Mobile Xperia 10系列、Xperia L3。（圖／記者邱倢芯攝）

財經中心／綜合報導

Sony Mobile日前發表的21:9終極寬螢幕手機Xperia 10、Xperia 10 Plus，以及Xperia L3已於近日上市，電信三雄也分別祭出相關資費優惠，要讓喜愛Xperia的用戶們能輕鬆將手機帶回家。

中華電信

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中華電信是唯一一間三款手機皆有供應的電信商，其中Xperia 10正是電信的獨家商品，用戶只要月付699元，即可享以5790元將Xperia 10帶回家；月付1399元更能直接將手機以0元帶回家。Xperia 10 Plus則是只要用戶月付699元，就能以9490元將Xperia 10 Plus帶回家；月付1399元更能直接將手機以0元帶回家。而屬於入門款的L3手機，用戶只要月付699元，就能以1990元的價格購買手機；若是月付990元，手機就能以0元帶回家。

▼中華電信Xperia 10、Xperia 10 Plus和Xperia L3資費表。（圖／業者提供）

這次中華電信推出的資費，不管是月付699元、990元或1399元，皆可享有上網吃到飽，還可享以優惠價99元加購精采 Hami 包，990元和1399元還再加贈通信費。此外，若是消費者選擇購買Xperia 10系列手機，只要上網登錄，就會再加贈早鳥大禮包，內含藍牙自拍桿、手機殼、觸控式補光燈手機架。

▼早鳥大禮包。（圖／記者邱倢芯攝）

台灣大哥大

台灣大哥大這次提供Xperia 10 Plus以及Xperia L3兩款手機，用戶可以選擇以「4G+飆速手機優惠方案」來購買手機，最低只要月付599元，就能以7990元來購買Xperia 10 Plus；月付1399元就能以0元將Xperia 10 Plus帶回家。至於入門款的L3手機，用戶最低只要月付599元，就能以1990元的價格購買手機；若是月付999元，手機就能以0元帶回家。若用戶想要選擇吃到飽方案，建議選擇月租費999元起的方案。

▼台灣大哥大Xperia 10 Plus和Xperia L3資費表。（圖／業者提供）

遠傳電信

遠傳方面除了祭出搭配遠傳4G超極速方案，能以月付1399元將手機0元帶回家外，還加碼推出「遠傳X SONY樂享拍拍」活動，即日起至三月底，來遠傳全台實體與網 路門市申辦Sony Xperia 10 Plus，搭配月付$588以上資費，即可享受加購12個月《friDay拍 拍本》， 3個月免月租費、再送一本相片書的超值優惠。

《friDay拍拍本》為遠傳與日本NTT DOCOMO共同合作推出，用戶只要透過App上傳手機照片、簡單編輯文字，就可以收到從日本印 製、空運到手的相片書，讓您隨手拍的珍貴回憶都能輕鬆集結成冊。

▼遠傳電信Xperia 10 Plus和Xperia L3資費表。（圖／業者提供）