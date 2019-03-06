掛牌以來首次跌破10億元　宏達電2月營收僅6.3億元

▲宏達電董事長王雪紅領軍參展MWC。（圖／宏達電提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（2498）今天（6日）公布2月自結合併營收6.3億元，月減37.83%，年減76.07%，創下2002年3月掛牌以來首次跌破10億元的紀錄，主要是受到淡季及2月工作天數較少的影響，累計前2月合併營收16.3億元，年減72.89%。

宏達電面臨轉型之際，智慧手機不再走機海戰術，全力衝刺虛擬實境（VR）應用，不過目前仍無法貢獻營收，再加上受到淡季及2月工作天數較少的影響，今天公布2月自結合併營收6.3億元，月減37.83%，年減76.07%，創下2002年3月掛牌以來新低紀錄。

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▲ 宏達電發表首款5G mobile smart hub。（圖／宏達電提供）

宏達電董事長王雪紅年初提到今年會是收穫豐盛的一年，並在日前的MWC世界通訊大會中，揭露宏達電的各種布局，像是虛擬實境（VR）應用，推出針對企業市場的嶄新頂級VR一體機VIVE Focus Plus，不僅升級六自由度（6DoF）Focus頭盔，還提供兩個超音波6DoF控制器，搭載類比板機（analog trigger）功能，預計今年第二季開賣。

至於5G布局方面，推出5G mobile smart hub，並已經和全球各大電信商，包括美國的Sprint、澳洲的Telstra，以及最近新增英國的Three、德國的Deutsche Telekom、瑞士的Sunrise、芬蘭的Elisa等歐洲電信商合作，預計今年第二季正式銷售。

近日宏達電更傳出正與印度當地智慧型手機廠Micromax、Lava和Karbonn洽談合作事宜，有可能與Lava和Karbonn合作，以授權使用品牌的方式，重返印度市場發展。