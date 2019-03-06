玉山金前2月獲利創新高　今年股利發放可望達1.3元

▲ 玉山金總經理黃男州。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

玉山金今天(6日)舉行法說會，玉山金今年前2月獲利創新高。玉山金總經理黃男州表示，理論上今年賺得比去年多，今年股利應該可望達到1.3元。

玉山金今天公布今年前2月自結稅後盈餘35.2億元，年增10.2%，創下歷史新高。今年股利是否比較優？黃男州表示，股利要董事會通過後提報到股東會，理論上今年賺得錢比較多，今年股利應該會好一些，會盡可能把能發的發給股東，按去年來看，今年非常有可能達到1.3元。玉山金去年跟前年股利都在1.23元，2016年最高在1.43元。

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回顧2018年獲利狀況，黃男州表示：「2018年對玉山是成長豐收的一年！」去年玉山金控自結稅後淨利為170.99億元，比2017年成長15.9%。收益最大、40.7%來自利息收入，另有33.2%來自手續費收入。去玉山金每股稅後盈餘(EPS)為1.58元、股東權益報酬率(ROE)11.06%、資產報酬率(ROA)為0.78%。

而玉山金目前有98%獲利是來自玉山銀行，去年玉山銀行獲利成長15.2%、ROE11.23%，在金控旗下的銀行是去年第一名，整體股東報酬率表現良好。

另截至去年底玉山金股票市值為2716億元，市值成長13%，是所有金控中增長最多的，而截至今天(6日)市值為2404億，今年以來2個月成長227億元。

黃男州指出，接下來玉山金持續關注在科技運用上，尤其是AI、區塊鍊、大數據、雲端運用、電子支付。玉山的電子支付去年成交量佔市場50%以上，在支付上已打下基礎。

黃男州今天也宣布玉山銀行正式成立「智能金融處」，由科技長陳昇瑋主導，是國內銀行首家將人工智慧設為金融部門的。

玉山金科技長陳昇瑋表示，人工智慧目前在玉山金上有4大運用：第一，提前預測哪些帳戶恐會被冒用，提前跟客戶通知；第二，防信用卡盜刷，客戶刷卡交易一進來，會從金額跟交易地點判斷是否為盜刷，風險很高就直接擋住。

第三，用人工智慧來處理支票，玉山銀行每年要處理很多支票，金額、人名都是用手寫，用人工智慧金額一毛都不會出錯；第四，房屋自動估價，只要打入地址、樓層，用人工智慧馬上算出房子值多少錢，準確度高；第五，台股績優股預測，每一週用人工智慧選出前50檔優於大盤的股票，提供給客戶參考，目前正在準備上線。