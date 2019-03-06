影／台灣高鐵改寫掛牌以來新高價　內外資法人買盤積極挺進

記者林淑慧／台北報導

受惠去年獲利表現亮眼，激勵內外資法人買盤積極挺進，台灣高鐵今（6）日股價再度大漲1.6%，終場以35元作收，再度改寫掛牌以來收盤價新高紀錄。

法人表示，台灣高鐵今天盤中吸引特定買盤敲進，推升股價強勢上漲，看好台灣高鐵股價後市表現，建議投資人可挑價外15%以內、距到期日超過60天以上相關權證布局。

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▲台灣高鐵2018年全年稅後純益達106.96億元，不僅為首度突破百億大關，獲利表現更創史上新高。（圖／記者季相儒攝）

依據財報，台灣高鐵去年稅後純益達106.15億元、每股稅後盈餘達1.9元，雙雙創下歷史新高紀錄，近期吸引法人買盤持續敲進，近期外資連七買，累計買進逾2.5萬張。

台灣高鐵表示，在全體員工勵行開源節流下，台灣高鐵經由各項有效行銷策略及收益管理以提升營收，同時強化自主維修能力、提升零組件本土採購比率，並提前清償長期借款降低財務費用等方式有效管控成本，去年稅前獲利較106年成長12.8%至73.1億元。

另外，台灣高鐵取得營所稅五年免稅核准，並自2017年起適用，因此迴轉106年所得稅費用，及2018年所得稅率變動(由17%調至20%)產生之遞延所得稅利益等，2018年認列所得稅利益33.8億元，同步挹注公司獲利表現。

高鐵主管表示，高鐵去年共發出5萬2437班次列車，全年旅運量高達6396萬人次，運量持續創新高；其中，去年旅遊乘客人次達268萬人次，超越公司原先設定的250萬人次目標，表現不俗。