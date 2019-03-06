聽完韓國瑜演講後..　林伯豐：我希望遷到高雄，當高雄市民！

▲工商協進會今天舉行理監事聯席會議，並邀高雄市長韓國瑜來演講，入場時向工商協進會理事長林伯豐握手致意。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

工商協進會今（6）日召開理監事聯席會議，高雄市長韓國瑜出席並受邀演講，入場時與工商協進會理事長林伯豐握手致意。林伯豐表示，韓國瑜要將高雄打造成國際城市，無論是遠洋漁業、人才培育等議題都有很深刻的說明，對他的高瞻遠見感到佩服，甚至他還說，「我希望遷到高雄，當高雄市民」。

林伯豐在致詞時表示，他的外公、母親是高雄哈瑪星在地人，他小時候也讀前金國小，和韓國瑜一樣與高雄有緣，有一段深厚的情感。韓國瑜就任短短2個月，每天努力拚經濟，絡繹不絕的觀光人潮，以及日前星馬之行，為高雄的農、漁業帶來每年上億元的訂單，改善觀光業及弱勢農漁民生計。

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此外，林伯豐也期盼韓國瑜對台灣GDP有超過6成貢獻的工商業界有所關注，提出具有競爭力的產業發展政策，吸引國內外企業投資高雄。

選舉結束後，高雄持續吹起一股韓流風潮，林伯豐指出，韓國瑜要將高雄打造成一個國際城市，無論是遠洋漁業、人才培育等議題都有很深刻的說明，「對韓市長的高瞻遠見是很佩服的，工商協進會也很樂意呼應高雄」，同時對高雄投資貢獻心力。

林伯豐笑說，「我希望遷到高雄，當高雄市民」。至於未來是否加碼投資高雄，林伯豐表示，「我小時候也在高雄長大，對高雄具有感情，如果有機會到高雄投資，我是有想法也有意願要這樣做」。