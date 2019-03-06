中華電推健康雲　月付99元在家掌握三高指數

▲中華電信推健康雲。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

中華電信跨足健康產業，今（6）日宣布推出健康雲平台，並攜手台北三軍總醫院等五家醫院，提供健康物聯網平台，讓民眾在家也能管理三高指數。

中華電健康雲平台提供一般民眾將量測資料上傳到個人的專屬雲，隨時掌握三高指數變化，還可將健保署的個人健康存摺等，包含個人就醫和用藥狀況等資料整合進來，未來就醫時，讓醫生能更精準掌握病患病情，更精確診斷，減少就醫時間和費用。

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目前健康雲方案分成基本型和量測型，基本型月租費99元，中華電信客戶則是79元就可申辦；量測型則分為兩方案，一個是光世代100M／40M+量測設備+宅端機+衛教服務+健康雲平台；另一則再添加MOD家庭人氣餐，健康雲月租費用249元（不含光世代和MOD費用）。

此健康雲平台合作夥伴包括台北三軍總醫院、聯新國際醫院、台中童綜合醫院、高雄國軍醫院左營分院、花蓮慈濟醫院等。中華電數據部總經理林榮賜表示，目前合作模式是中華電提供給醫療院所數據，運用中華電資訊蒐集和資訊比對的專長，透過深度學習和機器學習，未來會激盪出很多合作的火花。

對於健康雲的營運目標，中華電信董事長鄭優表示，初期到現在已經努力一段時間，目前的健康雲已臻成熟，尚未設定目標，比較在意能對國民健康有幫助，用戶多了，自然就會有營收貢獻。

林榮賜表示，健康雲的技術是運用物聯網大平台把相關資料串接起來，目前已與幾十萬個終端設備、幾千家合作廠商串接，不只健康雲，還有交通、大數據、中華AMI智慧電表等等，通通加再一起，整合非常多樣技術。

林榮賜表示，由於健康資料屬於非常關鍵資料，是特種個資，因此也把中華電信的資安技術和區塊鏈技術整合進來，這也是中華電本身的強項。

至於該物聯網平台是否有機會成為獨立公司，再扶植為中華電旗下小金雞？鄭優表示，要進一步評估未來市場潛力，才考慮是否會獨立成立公司，但健康雲跨足太多領域，難度頗高。除了健康雲，未來也會朝醫療服務、智慧音箱、智慧交通、智慧農業等領域發展；此生意也不設限台灣，還可能輸出到國外。