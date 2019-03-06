蘋概股利多後市看俏　利用權證參與漲升行情



▲利用權證投資可參與波段行情。（示意圖／來源自Pixta）

記者劉姵呈／台北報導

去年第四季蘋果新機銷售不如預期，蘋果在台相關供應鏈公司股價也同步走跌，多檔股票甚至出現腰斬；但目前市場預估今年蘋果公司將持續發布三款新iPhone產品，消息激勵近期蘋果供應鏈股價回穩，後續若產能開出，將可望進一步帶動相關個股走勢；今年大盤指數回到萬點之上，蘋概股反彈功不可沒。法人建議，想搭蘋概熱潮，也可善用權證參與市場行情。

富邦證券金融市場部資深副總吳仁傑建議，可善加利用權證這項投資工具參與市場行情，權證主要風險在於損失投入的資金，只要操作得宜並善設停利停損點，其進出容易且交易成本低的特性。且權證非常適合用來波段操作，若能選對標的同時搭配便利的權證篩選工具，將有機會搭上這波蘋概股漲勢。

吳仁傑表示，投資人欲利用權證參與市場行情，除了篩選標的、權證的價內外程度及到期日等客觀條件外，「權證波動率」更是關鍵。而權證波動率是由發行券商訂定，「維持穩定不調降｣的政策才是投資人進出權證最實際的保障，不用擔心權證波動率可能調降而被吃掉權證隨現股上漲應有的獲利。

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富邦證券貼心叮嚀，權證具到期日，越近到期日時間價值消逝速度將越快，若碰上走勢不如預期，千萬不要維持權證部位不處理，或是反而大舉加碼攤平，謹記要應「嚴守紀律進行停損」，保留現金部位重新布局才是上策，吳仁傑再次強調，清楚掌握權證商品特性及相關風險，方能有效利用權證來掌握波段行情。