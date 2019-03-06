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「台灣先生」谷月涵不捨台灣金融圈　將接任寬量國際策略長

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▲▼花旗環球證券董事長兼台灣區研究部主管，人稱「台灣先生」谷月涵。（圖／翻攝自網路）
▲前花旗環球證券董事長兼台灣區研究部主管、「台灣先生」谷月涵，退休後不捨金融圈，據寬量國際證實將接任策略長一職。（圖／資料照）

記者劉姵呈／台北報導

素有媒體封為「台灣先生」之稱的外資重量級分析師谷月涵（Peter Kurz）之前宣布從花旗環球證券台灣區研究部退休後，動向一直受到市場關注。根據本刊了解，而谷月涵退休後忘不了金融圈，於4日加盟寬量國際（QIC）後，也將擔任策略長(Chief Strategy Officer)一職，訂於下周三（13日）舉行加盟記者會，未來將極積的參與上市櫃公司的資本市場規劃與諮詢等相關業務。

寬量國際創辦人暨執行長李鴻基表示，谷月涵深耕台灣資本市場近30年，見證這30年來外資改變台股投資結構過程，所享有「台灣先生」稱號絕非浪得虛名，儘管已離開外資圈，其豐富的國際資本市場經驗，仍為台灣許多優質中小企業所借重，加盟寬量國際後，將可扮演優質中小企業接軌國際資本市場的角色。

寬量國際創立於2012年，為台灣第一家以提升股權價值為最高目標之獨立金融顧問機構，專注於提供企業資本市場客制化解決方案，業務以QIC Shareholder Value Creation Program為核心，並提供購併、股權投資、法人公關諮詢以及證券市場相關研究等多元且優質之資本市場相關服務。

請繼續往下閱讀...

而寬量國際執行長李鴻基過去也是外資圈知名人物，在證券及投行業經歷超過20年，曾任元大證券總經理、德意志證券台灣區董事總經理及巴克來證券台灣區總經理等職務，與谷月涵交情深遠。

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關鍵字：谷月涵,寬量國際,台灣先生

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