從戰鬥機飛行員到漢翔董座　廖榮鑫：自請退休、了無遺憾

▲漢翔公司董事長廖榮鑫宣佈自請退休，並表示退休後將投入環境與生態的工作。（圖／漢翔公司提供）

記者林淑慧／台北報導

國內航太產業龍頭漢翔公司突傳高層人事大地震！董事長廖榮鑫今（6）日表示，盱衡當前政經情勢等綜合考量，他選擇「自請退休」，人生能做戰鬥機飛行員、三星上將和漢翔董座，「能受上天如此眷顧，真要衷心感恩惜福，人生已是了無遺憾。」

至於繼任人選，行政院已證實由國防部副參謀總長胡開宏退伍接任漢翔董座。距離新式高教機的首飛僅剩下480多天，外界預期胡開宏上任後，將以新式高教機為主要任務，且如何紓緩與工會之間的緊張關係，也將是一大挑戰。

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談及卸任心情，廖榮鑫表示，鑑於「盱衡當前政經情勢、建立領導傳承制度、紓緩工會緊張關係、穩定同仁工作心緒」等綜合考量，他選擇「自請退休」。

廖榮鑫並以「離情」為題在臉書發文，再次感謝大家的支持鼓勵和情義相挺，並在文末署名「永遠的朋友廖榮鑫」。以下為廖榮鑫臉書發文內容：

▲漢翔公司董事長廖榮鑫（圖中）在今年二月率隊，與西班牙發動機大廠ITP公司簽署十年長約。（圖／漢翔公司提供）

新式高教機的首飛僅餘484天，扣除假日則只剩330天。鑑於「盱衡當前政經情勢、建立領導傳承制度、紓緩工會緊張關係、穩定同仁工作心緒」等綜合考量。我選擇「自請退休」，於三月四日上班前，已將卸任漢翔公司董事長的辭呈，遞陳經濟部沈部長，靜候核批。

今天下午五時左右，從報上獲知訊息，我的人事命令已然發布，個人欣然接受指派。此時此刻，即將卸任承擔漢翔公司的職務，心路歷程與離情感言，略抒於后：

值此和煦輕風的春境，懷著感恩惜福的愉情；

恰是奼紫嫣紅的奔騰，終須回歸自然的寧靜。

曾是誤入叢林的窘景，卻成點滴連結的鐘鈴；

總是貴人相助的牽成，誠然感謝大家的誼情。

多年好友、淡江大學教授黃介正兄曾對我說：「真羨慕你一輩子能做三件事：戰鬥機飛行員、三星上將、董事長。」確有如此深刻感受，能受上天如此眷顧，真要衷心感恩惜福，人生已是了無遺憾。

軍旅生涯的36年3個月零20天、漢翔公司4年零3天，職場總計四十年頭，大致算是流暢自如，多半皆能心想事成，的確可以稍事休息，至少調整生活步調，能多陪伴家人好友，做點未盡夢想的事。

▲漢翔公司董事長廖榮鑫曾帶著漢翔同仁的愛與關懷，到露德協會、慈光基金會的慈馨少年家園及慈馨兒少之家等公益慈善機構慰訪。（圖／漢翔提供）

前可口可樂總裁戴生（Brian Dyson）曾說：我們每個人都像小丑，玩著五個球，這五個球是你的工作、健康、家庭、朋友、靈魂。五個球只有一個是用橡膠做的，掉下去會彈起來，那就是工作。另外四個球都是用玻璃做的，掉了，就碎了。

2018年農曆春節，到敦南誠品挑了這本《人生的長尾效應》ㄧ書，作者建議職場工作的三個階段，包括「厚植實力」、「大展身手」及「投資傳承」。

於此之前，我也盡量發揮影響力，將職場經驗與人生體悟等課題，加以傳播並擴大分享，未來則將針對環境保護與生態保育等議題，持續關心並支持參與，略盡地球公民的基本責任。因此，觀察、紀錄和分享等投入環境與生態的工作，將是我在退休後最想做的事。