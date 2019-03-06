「開餐廳不怕肚子大」！　韓國瑜歡迎來高雄投資要當最友善的政府

▲韓國瑜今天受邀出席工商協進會第25屆第四次理監會議。（圖／記者葉南州攝）

記者紀佳妘／台北報導

工商協進會今（6）日邀請高雄市長韓國瑜進行演講，一抵達會場立即成為媒體的焦點，當被問及最期盼哪些產業到高雄來投資時，韓國瑜表示，不排除所有產業來投資高雄，對所有投資案抱持歡迎態度，「開餐廳不怕肚子大」，同時也保證，高雄是最友善的政府，笑說「買賣不成，交個朋友也可以」。

工商協進會今天舉行「第25屆第4次理監事聯席會議」，韓國瑜受訪時表示，這次特地北上與上市櫃大老闆見面，希望能夠扭轉對高雄的看法，也是他今天前來的最大意義及目的。

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至於最期盼哪些產業到高雄投資，韓國瑜說，不排除所有產業來投資高雄，每個投資都代表不同就業機會，所以投資案都是歡迎的，「開餐廳不怕肚子大」。

韓國瑜在致詞時表示，高雄現在基期非常低，幾乎每天都有接到想來高雄考察及觀光，很多案子都是自己找上門。他也說，他當市長只會當大家的好朋友，協助大家如何賺錢，同時也簡化所有不必要的行政流程，只為讓企業家願意來高雄。

韓國瑜強調，一定要看好高雄，並掛保證「我們是最友善的政府，買賣不成，交個朋友也可以」，特別用最熱情的態度，大力推銷高雄，就像先前到新加坡、馬來西亞時，用誠懇態度介紹台灣所有水果，聽說訂單已銷售一空，可能還要再補貨。