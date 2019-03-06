市場觀望成交量降溫全靠權值股穩盤　台股收漲51點向5日線靠攏



▲股市示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉姵呈／台北報導

儘管美股震盪，台股在蘋概三雄、光學族群、電子權值股領漲帶動下，今（6）日盤中加權指數開高走高，持續站穩10日線之上，也呈現短線偏多格局；終場集中市場加權指數上漲51.89點，收10,357.15點，漲幅0.50%，成交量再度降溫至996.9億元。

在美中貿易戰談判順利，大陸兩會政策利紛紛出爐下，今日台股早盤不畏美股高檔震盪，集中市場加權指數開盤上漲22.92點，以10,328.18點開出，在大立光公布2月營收優於預期，強漲逾2%帶動下，光電族群也漲1%，激勵加權指數漲幅擴大逾45點，可望收復5日線。

觀察今日各類股表現，以光電股漲逾1.8%最強勢，汽車股漲14%居次，油電燃氣、塑膠、紡纖、食品漲逾0.6-0.8%，而電子、半導體、電子零組件也回神小漲逾0.5%。

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蘋概三雄今日回神，股王大立光 （3008）終場漲2.86%、報4495元；台積電（2330）盤中股價上漲1元，股價突破半年線、年線，終場漲幅收斂，收漲0.43%、報234元；鴻海（2317）也小漲0.83%、收72.5元。

其他權值股今日也擔任穩盤要角，由聯發科（2454）漲逾2.56%最強勢，台化（1326）漲逾0.9%居次，台塑化（6505）、統一（1216）、國泰金（2882）漲近0.8%，僅中鋼（2002）跌0.98%較弱勢。

投資人觀望美中貿易談判進展之際，美股漲勢暫歇。房屋銷售和服務業數據強勁，抵銷奇異公司（GE）挫跌；道瓊工業指數收跌13.02點或0.05%，至25,806.63點；標普500指數收跌3.16點或0.11%，至2,789.65點；那斯達克指數收跌1.21點或0.02%，至7,576.36點。

法人認為，美中貿易戰雖樂觀發展，但市場資金仍在觀望中，台股技術面呈箱型震盪整理，選股可留意股價基期低、EPS成長與高配息的個股，逢低介入。