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鴻海「AI徵才」起薪40K+分紅　年薪上看百萬

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▲▼鴻海愛心嘉年華,郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

▲中間為鴻海董事長郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）董事長郭台銘今年初在尾牙上，談到深度佈局「雲、移、物、大、智、網＋機器人」，今天（6日）鴻海集團就宣布啟動「工業互聯網AI人才招募計畫」，新進工程背景大學畢業生起薪4萬元，工程背景碩士畢業生起薪4.5萬元，搭配分紅及績效，年薪上看百萬。

校園徵才開跑，鴻海今年擴大展開「AI人才招募計劃」，主要徵才對象為推動「工業互聯網」所需的專業領域優秀人才，整體招募類別延續集團近年發展策略方向，著重鎖定AI人工智能、大數據、物聯網、8K+5G、雲運算、移動終端、智能生活、機器人應用開發、自動化、電子商務、生醫科技等領域，特別是工業互聯網大數據相關領域的關鍵人才，因應集團對內對外AI大數據分析運用場域需求擴大，徵才人數不設限。

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鴻海表示，對於年輕人才的「選育用留」和職涯發展，鴻海建立完善的培育機制，讓年輕人才實踐「學以致用、用以致學」，做到工作中學習、學習後工作，並遴選潛能人才至海外進修、培訓，開拓其國際視野，培養成為跨領域的專業人才。

同時，鴻海提供優渥的薪資待遇，新進工程背景大學畢業生起薪4萬元，工程背景碩士畢業生起薪4.5萬元，並依分權分利經營原則，以工作績效為導向，發放員工分紅及績效獎金，可望挑戰年薪百萬以上，至於福利方面，鴻海提供員工全方位的健康照護，以及總值16萬元的生育、育兒津貼。

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關鍵字：鴻海,富士康,郭台銘,校園徵才,工業互聯網

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