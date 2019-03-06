立委喊處以死刑　蔡清祥認定虐童致死「沒故意殺人」　

▲立法院司法及法制委員會邀請法務部長蔡清祥備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊亞璇／台北報導

台灣近幾年家暴與虐童案頻傳備受關注，引發民眾激憤希望提高刑責，立委6日在立法院司法及法制委員會提案修法，加重刑期最高到死刑，不過法務部提案僅加重到無期徒刑。立委林奕華質詢時，質疑虐童致死為何無法比照殺人罪論處，法務部長蔡清祥則認為，虐童致死「沒殺人故意」。

林奕華指出，社會認為刑度過低無法嚇阻家暴虐動，對於犯罪矯治矯治失望，法務部提出的最高刑期是無期徒刑不得假釋，但立委提案中要加入死刑，因此詢部法務部的態度。

蔡清祥回應，還是維持行政院跟司法院共同提出的提案，已經加重刑度，至於要不要再加重還是要審慎考量。

林奕華認為，酒駕都可以比照故意殺人，蔡清祥強調，是酒駕再犯，林奕華則回稱，「虐童有很多是再犯」，但虐童最高刑期只有無期徒刑。

她指出，蔡清祥唯一簽的死刑的槍決案就是殺死老婆跟小孩，「李宏基案」就是虐童跟殺害自己的太太，李宏基違反家暴令被判11個月，出來報復要訴請離婚的太太，還說「對於小女兒沒有死很可惜」，如果不認同他的犯行嚴重到死刑，為什麼會簽這個案子執行死刑呢？

蔡清祥說，刑法286條是加重結果，一開始有殺人故意，本來就可以用殺人罪，最重到死刑。

林奕華認為，殺死大人都可以處以死刑，對兒童凌虐致死不能用殺人罪嗎？對兒童凌虐致死只訂到無期徒刑，要證明是故意殺人，才能比照殺人罪用到死刑，這不符合比例原則。

蔡清祥數度強調，兒童凌虐致死沒有殺人故意，「故意只有凌虐，沒有故意殺人」，他只是虐童的行為後來加重。林奕華最後再喊話，還是希望刑度到死刑。