影／拚選2020總統？　韓國瑜：現在完全不在個人考量之內

記者紀佳妘／台北報導

工商協進會今（6）日在台北舉行「第25屆第4次理監事聯席會議」，高雄市長韓國瑜受邀今天特地北上發表專題演講，一抵達會場被媒體問及是否參加2020總統大選，韓國瑜對此表示，「現在完全不在我個人考量之內，所有心思著重在衝高人民經濟」。

工商協進會今天召開理監事聯席會議，並邀請韓國瑜以「南方崛起高雄首富」為題發表專題演講，與其他企業大老闆進行交流。韓國瑜會前被媒體堵訪問及參加總統大選一事，韓國瑜說，「現在完全不在我個人考量之內，所有心思著重在衝高人民經濟」。

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▲工商協進會今天召開理監事聯席會議，並邀請韓國瑜以「南方崛起高雄首富」為題發表專題演講。（圖／記者葉南州攝）

韓國瑜表示，今天很榮幸受到工商協進會的邀請，來得都是上市櫃的大企業家，將介紹高雄的投資環境，他認為，其實最重要的是一個態度，就像這次到新加坡、馬來西亞，過去也有台灣的水果過去，但這次去了之後，用誠懇態度介紹台灣所有水果，聽說已經銷售一空，可能還要再補貨。

韓國瑜指出，大老闆、大企業家過去沒有來過高雄投資，但「我們的態度非常熱情，代表高雄政府是一個很友善的政府」，大企業對高雄的看法可能有所改變，這就是今天來的意義及目的所在。

至於最期盼哪些產業到高雄投資，韓國瑜說，不排除所有產業來投資高雄，每個投資都代表不同就業機會，所以投資案都是歡迎的，「開餐廳不怕肚子大」。