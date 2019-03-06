郭台銘臉書公布「健康菜單」　平價「霸氣總裁米粉」出現率高

▲鴻海集團董事長郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海董事長郭台銘日前臉書發文，談到「鴻海的食安管理」，今天（6日）特別選在午餐前公布郭董的「健康菜單」，就在大家以為郭董可能會出現各國美食料理時，原來郭董最愛的竟然是平價米粉，一週七天出現率最高。

日前郭台銘官方臉書談到「鴻海的食安管理」，並在文末#tag提到高科技發展就是為了生活日常，而且郭董自己每天都和員工一樣在公司吃飯，還講到永齡農場就是88風災後為照顧災民捐給高雄的產業，並跟網友說，只要影片分享數達100以上，就公布董事長辦公室7天健康菜單。

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▲郭台銘的健康飲食。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

稍早，就在午餐之前，郭董臉書小編就發文貼出「總裁菜單」，而且小編提到郭董每天飛到東又飛到西，要在地累積7天菜單並不容易，甚至原本小編以為會出現米其林法國菜，或是日本和牛、懷石料理、魚翅、龍蝦，甚至戲稱電視劇中霸氣總裁吃的都要有這些。

依照郭董臉書小編公布的菜單，第一天有米粉湯、鄉村烤雞、烤地瓜、滷豆干、炒高麗菜、芭樂、蓮霧，並特別在每項食物下方，寫出熱量大卡和營養分佈，全部總計594大卡，符合午餐建議熱量，並且寫上由醫療小組的醫師所規劃。

▲郭台銘最愛平價米粉。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

值得一提的是，雖然沒有魚翅、龍蝦，但是「平價米粉」出現的頻率極高，像是米粉湯、芋頭米粉湯、炒米粉，一週七天菜單就出現三天，可見郭董最愛的原來是米粉，更被小編戲稱「霸氣總裁米粉」，並在文末舉辦贈送活動，要送郭粉幸運吃米粉。

最後小編也#tag提到，「霸氣總裁米粉」是有機再來米存放一年成舊米，不加其它澱粉製成，以及郭董竟是平民米粉控，還有家常菜最好吃，並且附上小編加映的郭董晚餐。

▼郭台銘公布七天健康菜單。（圖／翻攝自郭台銘臉書）