涉賭議長吳健保假釋後棄保潛逃　黃國昌爆法務部有內鬼





▲法務部長蔡清祥到立法院說明。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

時代力量立法委員黃國昌，6日在立法院質詢法務部長蔡清祥時，爆料涉及職棒簽賭案的前台南縣議長吳健保，當時在法務部審核假釋的過程中，疑似有法務部官員通風報信，黃國昌痛批「黑道、金主、官員，全都涉及在其中。」蔡清祥表示，本案為2013年的案件，他會盡快徹查。

吳健保在2007年教唆手下，威脅職棒中信鯨3名球員打假球，被台南高分院依詐欺等罪判刑2年、罰金22萬元定讞，當時吳健保入獄服刑後，2013年5月間獲得假釋。但他又捲入綽號「雨刷」的蔡政宜職棒簽賭集團案件，以重金和美色誘惑、暴力威脅等手段，操控兄弟象、中信鯨及La New熊等隊部分球員打假球。2014年間被依恐嚇罪再判刑3年2月定讞，吳健保在發監前潛逃菲律賓，直到今年初透過司法互助，才將他解送回台服刑。

▼黃國昌質詢蔡清祥（圖／翻攝立法院網站）

黃國昌6日質詢時，強調自己注意吳健保的案件許久，黃國昌指出，吳健保2013年3月15日首度聲請假釋遭到駁回，但過了1個半月，在5月3日再度提出聲請後，就獲得准許假釋，最後棄保潛逃。黃國昌表示，假釋核准的重點是要有「悛悔實據」，他看不出在吳健保的案子中，有什麼悛悔實據。黃國昌表示，他當時就質詢時任法務部長的羅瑩雪，甚至發函給法務部矯正署等單位，要求說明，但矯正署最後卻以涉及個資等理由，拒絕說明。

黃國昌還出示資料，說早在吳健保5月核准假釋前，4月間就有法務部官員通報吳健保的金主鄭姓董事長、幫派份子練姓老大。黃國昌痛批，「黑道、金主、官員，全都涉及在其中！」還說自己已經掌握法務部通報的官員名字，要求法務部長蔡清祥徹查。

蔡清祥回應，他不知道這些事情，因為這是2013年間發生的事情，當時他並未在法務部裡任職。但蔡清祥也隨即答應黃國昌，會盡速徹查本案。



▼黃國昌質疑法務部有內鬼。（圖／翻攝立法院網頁）